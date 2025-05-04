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Как избавиться от запаха в туалете на даче: простой, но очень эффективный способ

Андрей Ганчук
4 мая 2025, 10:37
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Если вы не знаете, чем можно убрать запах в уличном туалете, можете попробовать применить на практике простой раствор из соды и железного купороса.
Раствор туалет на улице
Как избавиться от стойкого запаха в туалете без химии и дорогих средств / Скриншот YouTube

Что интересного в материале:

  • Как убрать все запахи в туалете на даче
  • Какой раствор нужно сделать, чтобы избавиться от запахов в туалете на улице

Дачники хорошо знают, что время от времени возникает проблема с запахами в туалете на улице. Существует множество способов борьбы с таким явлением, но далеко не все из них действительно помогают. Поэтому многие интересуются, как избавиться от неприятного запаха в уличном туалете. Мы расскажем вам об одном из способов, который нашли в интернете.

Автор YouTube-канала Грядки рассказал, как можно убрать запахи в туалете на даче, и показал способ приготовления нужного раствора.

Как избавиться от запаха в уличном туалете с помощью соды и железного купороса

Делаем раствор

Берем два ведра. В первое заливаем воду примерно наполовину и добавляем в него полкило железного купороса. Во второе наливаем примерно 1 литр воды и засыпаем туда 200 г соды.

Все перемешиваем. Должно получиться одно ведро, как показано на видео.

Заливаем раствор в уличный туалет

После этого можно заливать раствор в яму дачного туалете. Запахи должны надолго устраниться.

Растения против запахов

Также автор советует посадить рядом с туалетом жимолость плетистую и маттиолу (ночная фиалка), чтобы очищать и ароматизировать воздух.

К этому совету нужно отнестись очень внимательно. Если у вас аллергия на цветение растений, лучше не высаживать такие растения или проконсультироваться с врачом.

Смотрите видео, как убрать запахи в сельском туалете:

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Что такое Грядки?

Грядки – украинский YouTube-канал, тематика которого – полезные советы о работах в теплице, парниках, огороде и саду. У канала более 750 тысяч просмотров. Автор – человек с 25-летним опытом в аграрном деле, говорится в описании.

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