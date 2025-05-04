Как избавиться от запаха в туалете на даче: простой, но очень эффективный способ

Что интересного в материале:
- Как убрать все запахи в туалете на даче
- Какой раствор нужно сделать, чтобы избавиться от запахов в туалете на улице
Дачники хорошо знают, что время от времени возникает проблема с запахами в туалете на улице. Существует множество способов борьбы с таким явлением, но далеко не все из них действительно помогают. Поэтому многие интересуются, как избавиться от неприятного запаха в уличном туалете. Мы расскажем вам об одном из способов, который нашли в интернете.
Автор YouTube-канала Грядки рассказал, как можно убрать запахи в туалете на даче, и показал способ приготовления нужного раствора.
Как избавиться от запаха в уличном туалете с помощью соды и железного купороса
Делаем раствор
Берем два ведра. В первое заливаем воду примерно наполовину и добавляем в него полкило железного купороса. Во второе наливаем примерно 1 литр воды и засыпаем туда 200 г соды.
Все перемешиваем. Должно получиться одно ведро, как показано на видео.
Заливаем раствор в уличный туалет
После этого можно заливать раствор в яму дачного туалете. Запахи должны надолго устраниться.
Растения против запахов
Также автор советует посадить рядом с туалетом жимолость плетистую и маттиолу (ночная фиалка), чтобы очищать и ароматизировать воздух.
К этому совету нужно отнестись очень внимательно. Если у вас аллергия на цветение растений, лучше не высаживать такие растения или проконсультироваться с врачом.
Смотрите видео, как убрать запахи в сельском туалете:
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Что такое Грядки?
Грядки – украинский YouTube-канал, тематика которого – полезные советы о работах в теплице, парниках, огороде и саду. У канала более 750 тысяч просмотров. Автор – человек с 25-летним опытом в аграрном деле, говорится в описании.
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