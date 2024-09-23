Залили и забыли: чем убрать запах в уличном туалете

Вопрос "как убрать вонь в туалете на улице?" легко решается с помощью доступных средств.

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Чем убрать запах в уличном туалете / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Уличный туалет часто становится источником неприятного запаха. Однако есть несколько простых и эффективных способов, которые помогут вам решить эту проблему. Разберемся, что лучше всего убирает запах в туалете и как можно использовать бытовые средства, чтобы улучшить ситуацию.

Соль против запаха

Один из самых простых и проверенных методов — использование обычной соли. Соль отлично справляется с запахом в уличном туалете, если просто высыпать 2 пачки соли (поваренной или йодированной) прямо в выгребную яму, пишет УНИАН.

Это нейтрализует неприятные ароматы на целый месяц. Соль препятствует размножению бактерий, которые вызывают неприятные запахи, и создает среду, неблагоприятную для их жизнедеятельности.

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Как избавиться от запаха в дачном туалете с помощью соды?

Пищевая сода — ещё одно эффективное средство для борьбы с неприятными запахами в уличном туалете. Чтобы устранить запах, растворите полпачки соды в 10 литрах тёплой воды и вылейте раствор в выгребную яму. Этот метод обеспечивает длительное действие — запах исчезнет примерно на полгода, после чего процедуру можно повторить.

Как избавиться от запаха в стиральной машине инфографика / Главред

Растения для устранения запаха

Природные средства тоже могут быть эффективными. Если у вас есть возможность, воспользуйтесь дарами природы:

Зола или опилки — после каждого посещения туалета подсыпайте небольшую кружку золы или опилок. Это помогает устранить запахи и предотвратить размножение бактерий.

Скошенная трава или ботва — растения, такие как крапива или ботва от помидоров, отлично убирают запах в выгребной яме. Их достаточно добавлять раз в неделю.

Как убрать запах из сливной ямы?

Чтобы удалить неприятный запах из сливной ямы, можно применять те же методы: соль, соду или растения. Однако если запах сохраняется, попробуйте использовать специальные биопрепараты. Они содержат бактерии, которые перерабатывают отходы и значительно уменьшают неприятные запахи.

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