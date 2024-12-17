Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

Если вы не знаете, как удалить известковый налет из-под ободка унитаза, возьмите простое и проверенное средство, которое есть в каждом доме или квартире.

https://glavred.info/life/chem-ubrat-nalet-pod-obodkom-unitaza-prostoy-no-ochen-effektivnyy-sposob-10623134.html Ссылка скопирована

Как удалить ржавые пятна с унитаза и камни под ободком / Скриншот YouTube

Не секрет, что унитаз быстро загрязняется и его нужно быстро и вовремя мыть. Порой налет серьезно въедается в эмаль, и для того, чтобы отмыть унитаз, приходится прикладывать немало усилий. Возникает вопрос, как убрать известковый налет под ободком унитаза, или другие пятна, которые там возникают. Мы расскажем об одном из популярных и рабочих способов.

Автор YouTube-канала Советы для дома показала, что нужно делать в случае образования известкового налета в унитазе, и какое средство поможет лучше всего.

Как удалить желтые пятна от жесткой воды с унитаза под ободком

Понадобится уксус

Нужно налить 150-200 мл уксуса в миску и подогреть ее на газовой плите. Далее уксус нужно будет использовать в качестве средства для очищения унитаза.

Берем бумажные полотенца

Бумажные полотенца нужно порвать на небольшие куски, смочить их в уксусе и прилепить на известковый налет.

Оставляем полотенца в унитазе минимум на 1 час

Автор видео советует оставить прилепленными к налету в унитазе бумажные полотенца в уксусе минимум на один час. Однако предупреждает, что все будет зависеть от объемов налета.

Схема следующая: оставляем полотенца и через час проверяем, отчищается ли налет. Если налет отходить – можно чистить унитаз, нет – тогда надо заново лепить полотенца и засекать время.

После того, как пройдет время, можно начинать отчищать налет. В идеале он будет просто отваливаться кусками.

Советы для дома Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.

Смотрите видео, как отмыть унитаз от камня, ржавчины и пятен:

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред