Чем убрать налет под ободком унитаза: простой, но очень эффективный способ

Не секрет, что унитаз быстро загрязняется и его нужно быстро и вовремя мыть. Порой налет серьезно въедается в эмаль, и для того, чтобы отмыть унитаз, приходится прикладывать немало усилий. Возникает вопрос, как убрать известковый налет под ободком унитаза, или другие пятна, которые там возникают. Мы расскажем об одном из популярных и рабочих способов.
Автор YouTube-канала Советы для дома показала, что нужно делать в случае образования известкового налета в унитазе, и какое средство поможет лучше всего.
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Понадобится уксус
Нужно налить 150-200 мл уксуса в миску и подогреть ее на газовой плите. Далее уксус нужно будет использовать в качестве средства для очищения унитаза.
Берем бумажные полотенца
Бумажные полотенца нужно порвать на небольшие куски, смочить их в уксусе и прилепить на известковый налет.
Оставляем полотенца в унитазе минимум на 1 час
Автор видео советует оставить прилепленными к налету в унитазе бумажные полотенца в уксусе минимум на один час. Однако предупреждает, что все будет зависеть от объемов налета.
Схема следующая: оставляем полотенца и через час проверяем, отчищается ли налет. Если налет отходить – можно чистить унитаз, нет – тогда надо заново лепить полотенца и засекать время.
После того, как пройдет время, можно начинать отчищать налет. В идеале он будет просто отваливаться кусками.
Советы для дома
Советы для дома – украинский YouTube-канал, тематика которого – показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить средства для уборки своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, указано в описании канала.
Смотрите видео, как отмыть унитаз от камня, ржавчины и пятен:
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