Топ-гость Путина отменил визит на парад, другие друзья РФ внезапно заболели - СМИ

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отменил участие в российском параде по случаю "дня победы".

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Министр обороны Индии отменил визит в РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, uk.wikipedia.org

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Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отменил визит в РФ по случаю 9 мая

Индия не хочет портить отношения с РФ - страну на параде представит заместитель министра Санджай Сетх

Президент Сербии Александар Вучич внезапно заболел, а премьер Словакии Роберт Фицо отказался от участия в мероприятиях

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх отказался от участия в российском параде по случаю так называемого "дня победы". Сингх стал первым высокопоставленным иностранным гостем, который отменил визит в РФ 9 мая. Об этом сообщило издание India Today.

Решение Сингха было принято после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди также отказался от поездки в Россию. Причиной изменений, по данным индийских источников, стало обострение ситуации в отношениях между Индией и Пакистаном.

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Впрочем, как отмечают в издании, Индия не желает портить отношения с Россией. Поэтому страну на параде в Москве все же представит государственный министр обороны Санджай Сетх - заместитель Сингха.

Вучич и Фицо внезапно заболели

Кроме этого, по данным государственного телевидения Сербии - РТС, президент Сербии Александар Вучич досрочно прервал визит в США из-за ухудшения состояния здоровья и был госпитализирован после возвращения на родину.

По информации издания, 1 мая Вучич находился во Флориде, где встретился с экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани. Президент планировал провести еще ряд встреч с представителями Республиканской партии США, однако из-за плохого самочувствия вынужден был вернуться в Сербию по совету врачей.

Уже 3 мая после возвращения из США Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде. Его встречали министр здравоохранения Златибор Лончар и главный врач Драган Динчич. Подробностей о диагнозе или состоянии президента пока официально не сообщается.

В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил публичные мероприятия, но уверяет в отсутствии проблем со здоровьем. Как сообщают словацкие СМИ Denník N и TVnoviny, Фицо не появился на празднование Дня труда 1 мая в Словакии и отказался от участия в традиционном установлении майского дерева в Вельки-Залуже.

По словам депутата партии Smer Яна Рихтера, премьер-министр "физически и психически здоров", однако, вероятно, причиной его отсутствия является психологический фактор. Политик предположил, что это может быть связано с приближением годовщины покушения на Фицо, которое произошло 15 мая прошлого года.

Несмотря на это, Рихтер заверил, что запланированный визит премьера Словакии в Москву на парад 9 мая остается в силе. Он должен принять участие в мероприятиях к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Парад в России 9 мая - последние новости

Как сообщал Главред, Украина отклонила предложение России по установлению многодневного перемирия на время проведения парада в Москве 9 мая. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не несет ответственности за безопасность на территории РФ и не будет предоставлять никаких гарантий безопасности странам, чьи лидеры планируют посетить Москву.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко сообщил, что Украина имеет технические возможности для атаки на московский парад с помощью ударных дронов. Он предположил, что Россия, вероятно, будет вынуждена мобилизовать все свои системы противовоздушной обороны для защиты Красной площади.

После заявления Зеленского Дмитрий Медведев пригрозил Украине, заявив, что "никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая". В свою очередь, Мария Захарова обвинила президента Украины в "предательстве деда-ветерана".

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Что известно об India Today? India Today - еженедельный индийский англоязычный журнал новостей, который издается компанией "Living Media India Limited". Это самый распространенный журнал в Индии, пишет Википедия.

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