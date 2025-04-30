"Парад под вопросом": в РФ закатили истерику после громкого заявления Зеленского

Мария Захарова истерически отреагировала на заявление Владимира Зеленского.

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Мария Захарова закатила истерику после заявления Владимира Зеленского / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот

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В РФ переживают из-за парада, заявил Зеленский

Захарова устроила истерику после заявления Зеленского

Бить по Москве нужно не только во время парада, считает Попович

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина настаивает на необходимости четких действий для завершения войны.

Как подчеркнул глава государства, первым шагом к этому должно стать безусловное и полное прекращение огня.

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"Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война до сих пор продолжается. Они должны закончить войну", - добавил он.

В то же время, о том, что в стране-агрессоре РФ серьезно переживают по поводу запланированного в Москве парада 9 мая, также пишет глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Он обратил внимание на то, что армия РФ запускает ударные беспилотники по Украине не только ночью, но даже днем.

"А парад Путина все ближе, за который он так боится. Лучше бы полностью прекратил огонь", - написал Коваленко.

Реакция РФ

Представитель МИД РФ Мария Захарова истерически отреагировала на заявление Зеленского. При этом в ее воспаленном мозгу слова президента Украины якобы являются "прямым доказательством террористической политики Киева".

Она также безосновательно обвинила руководство Украины в "подрыве мирных инициатив". Ее бредовые заявления цитируют российские пропагандисты.

"О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты" — бьется в истерике Захарова.

Что говорят эксперты

Как отметил военный обозреватель Денис Попович в эфире "Киев24", удары по Москве должны быть не только во время парада, однако во время "торжеств" Кремля украинские дроны туда вряд ли прилетят.

"По поводу необходимости запустить дроны по Красной площади? Думаю, что это стоит делать не только во время парада. Но во время парада там будут определенные иностранные лидеры. Среди которых есть рукопожатные, в частности, президенты Казахстана, Азербайджана", – подчеркнул эксперт.

В то же время аналитик считает - в Москве хотят, чтобы было тихо на 9 мая для проведения парада, но это выгодно и для оккупационных войск. К примеру, "Пасхальное перемирие", которое длилось 30 часов, нанесло много проблем Силам обороны Украины.

"Враг захватил серые зоны, расчистил минные заграждения, где-то перегруппировался, где-то подтянул боеприпасы, подкрепление, артиллерию и дронщиков. И уже с новых позиций, которые не обстреливались нашими бойцами до перемирия, начали наступательные действия", – добавил Попович.

Ранее сообщалось о том, что Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве. Президента Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая как символ дипломатического единства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что один из лидеров ЕС согласился поехать на парад к Путину 9 мая. Премьер-министр Словакии заявил о намерении поехать на парад в Москву.

Как сообщал Главред, ранее "Парад Победы" в Москве закончился скандалом. И по численности военной техники он поставил антирекорд в истории страны-агрессора России.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович – военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", являлся главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год – в газете "Киевские Ведомости".

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