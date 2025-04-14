Украина готовит альтернативу параду Путина в Москве 9 мая - что предполагается

Украина готовит масштабный визит европейских лидеров в Украину 9 мая, в частности, для обсуждения гарантий безопасности в случае перемирия с РФ, отмечают СМИ.

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Украина готовит противовес параду Путина в Москве / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, УНИАН

О чем говорится в материале Politico:

Украина пригласила европейских лидеров в Киев 9 мая

Этот визит готовится в противовес параду победы в Москве

Президента Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров посетить Киев 9 мая как символ дипломатического единства на фоне традиционного военного парада, который в тот же день проводит в Москве российский президент Владимир Путин. Об этом сообщает издание Politico.

Министр иностранных дел Андрей Сибига передал официальное приглашение коллегам из ЕС во время встречи в Люксембурге, призвав их показать "единство и решимость в ответ на самую большую агрессию в Европе со времен Второй мировой войны".

видео дня

Кроме того, Зеленский выразил готовность принять в Киеве лидеров коалиции, которые хотят обсудить гарантии безопасности для Украины после достижения возможного перемирия с Россией.

Сибига уточнил, что США в эту коалицию не входят.

"Хотя он (Сибига - ред.) не уточнил, где состоится эта встреча, обсуждается возможный визит в Украину в начале мая глав государств, в том числе будущего канцлера Германии Фридриха Мерца", - сообщили два дипломата ЕС на условиях анонимности.

Кроме того, отмечается, что российский диктатор и военный преступник Владимир Путин пригласил на празднование 80-летия победы во Второй мировой войне в Москве лидеров Израиля, Китая, Бразилии, Словакии и Сербии, но не прислал приглашения ни США, ни большинству стран ЕС.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский раскритиковал позицию вице-президента США Джей Ди Вэнса относительно войны, которую развязала Россия. В интервью CBS News он заявил, что соратник Дональда Трампа не понимает реальной ситуации в Украине и повторяет риторику россиян.

По информации The Telegraph, снисходительное отношение Дональда Трампа к президенту РФ Владимиру Путину лишь укрепляет уверенность последнего в возможности продолжать агрессию. Хотя Трамп и обещал завершить войну "за 24 часа", его действия фактически способствуют затягиванию конфликта.

Британская разведка сообщила, что за 2025 год потери армии РФ в Украине составят примерно 138 тысяч убитых и раненых. Общие потери от начала полномасштабного вторжения, вероятно, превысили 920 тысяч человек.

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