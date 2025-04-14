'Вдвое мощнее Patriot': СМИ о разработке Украиной собственной системы ПВО

Партнеров для производства новой ЗРК Украина может искать в странах Европы, пишет Defense Express.

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Украина разрабатывает собственную систему ПВО/ коллаж: Главред, фото: wikipedia, Defense.gov

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Украинская ЗРК может быть вдвое мощнее Patriot

Партнеров для производства новой ЗРК Украина может искать в странах Европы

Украина может вести разработку системы противовоздушной обороны стратегического уровня, которая будет вдвое мощнее Patriot, а также сможет превысить характеристики SAMP/T по дальности.

Об этом пишет Defense Express, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги во время своего выступления на Совете министров ЕС.

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"На какой стадии находится украинская разработка, неизвестно. Но разговоры о ней уже не первый год, а с 2022 года ей объективно мог быть предоставлен самый высокий приоритет", - говорится в материале.

Аналитики отмечают, что партнеров для производства новой ЗРК Украина может искать в странах Европы, которые имеют не только деньги, но и собственные наработки в сфере ПВО.

"Например, можно предположить, что шведскому Saab, имеющему собственные современные РЛС включая Giraffe 4A, но только ПЗРК RBS-70, определенные предложения станут интересны. Даже учитывая, что Швеция закупила четыре батареи Patriot ограниченного состава (по 3 пусковых) и только 200 ракет за 1,3 млрд долларов", - пишет издание.

/ Главред

Также не исключается, что среди партнеров может быть норвежский Kongsberg, глава которого сообщил о намерении интегрировать в ЗРК NASAMS украинские ракеты, которой также может быть интересен переход от ЗРК малой и средней дальности на новый уровень и возможности.

"Особенно учитывая то, что у самой Норвегии нет систем большой дальности не говоря о стратегическом уровне. А вот общая граница с РФ есть", - добавляет издание.

Ранее сообщалось о том, что отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО Украины.

Напомним, Главред писал, что Украине необходимо больше систем ПВО. Аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов.

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