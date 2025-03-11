Украину ждут сложные полгода, отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО – Маломуж

Без помощи США украинская ПВО будет сбивать только 50% баллистических и 70% крылатых ракет России, предостерег Николай Маломуж.

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Ближайшие полгода Украина будет более уязвимой перед российскими ракетами – Маломуж / Коллаж: Главред

Решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине в том числе коснулось и средств противовоздушной обороны. Бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж рассказал Главреду, насколько снизится эффективность украинской ПВО без военной помощи США, перед какими типами российских ракет Украина станет более уязвимой, и сколько времени понадобится, чтобы заменить американские комплексы ПВО европейскими.

Как прекращение военной помощи США скажется на эффективности украинской ПВО? И как быстро мы заметим ослабление нашей ПВО?

Прежде всего, следует отметить, что причиной прекращения предоставления Украине и разведданных, и военной помощи стало то, что не сработала модель коммуникации на уровне администрации Трампа. Недавний визит президента Зеленского в США как раз и спровоцировал такую реакцию и такие действия Вашингтона. Хотя предполагалось, что эффективная работа до и во время визита Зеленского должна была обеспечить не только подписание соглашения о минералах, но и определить параметры безопасности, дальнейшие поставки вооружения и техники по имеющимся контрактам, а также передачи разведывательных материалов. После споров в Овальном кабинете все изменилось. Трампа я знаю лично, поэтому могу сказать, что он очень эмоциональный, амбициозный и часто непрогнозируемый. Влиять на него нужно через его окружение, но также нужно понимать его психологию. Россия, кстати, все это активно использует для продвижения своих нарративов.

Что касается непосредственно вашего вопроса, то приостановление предоставления Украине разведданных действительно уменьшит наши возможности нанесения ударов по стратегическим объектам военной инфраструктуры Российской Федерации, по нефтепереработке, нефтебазам, которые обеспечивают войска, по складам боеприпасов и стратегическим объектам управления войсками. Впрочем, США прекратили предоставлять нам не всю разведывательную информацию, а только ту информацию, которая касается российских объектов и военных ресурсов, по которым мы наносим упреждающие удары. А вот данные, которые касаются, например, нанесения ударов по Украине, мы продолжаем получать, в частности, данные о взлетах самолетов и пусках ракет.

Смотрите видео, в котором генерал Николай Маломуж рассказал, как прекращение военной помощи США снизит эффективность ПВО Украины:

Но возможности нашей ПВО уменьшились, в частности, из-за того, что теперь происходит недостаточная коммуникация с комплексами Patriot, ведь те космические системы, которые выявляли цели еще на территории России, коммуницировали с нашими ракетами, которые передали США. Это касается и ракет ПВО, и ракет ATACMS, роботы Himars, М270, которыми наносятся удары по глубоким тылам противника и стратегическим объектам на расстояние до 300 км. В режиме онлайн происходит обнаружение, автоматическое наведение и уничтожение. И все это действительно ослабляло противника, а также позволяло обнаружить перемещение крупных группировок на дальних расстояниях на территории России или в прифронтовых зонах. Такие возможности мы потеряли, когда прекратилось предоставление разведданных.

Вместе с тем, Украина имеет и свои средства: техническая и радиотехническая разведка, система радиоперехвата мобильной связи, система обнаружения через самолеты типа AWACS, который мы получали от Швеции, дроновая разведка, которая работает во фронтовой и прифронтовой зонах, агентурная и военная разведка, которая может выявлять угрозы в приграничье, а также в прифронтовых и фронтовых зонах. То есть на тактическом уровне мы можем выявлять угрозы противника, и это не компетенция разведки США, и, как правило, это позволяют делать наши собственные ресурсы.

Решение Трампа о приостановлении военной помощи Украине ослабило ее возможности защищаться от ракетных ударов России, отметил Маломуж / Фото: x.com/WhiteHouse

Зато ограничения касаются систем наведения, которые связаны с большими системами перехвата, спутниками и средствами мощной технической разведки, которая фактически контролирует весь мир и все ресурсы. Это ослабило наши возможности в плане упреждения возможных ударов со стороны России, выявления соответствующих ресурсов на дальних расстояниях или группировки врага, которые передвигаются к определенному сектору, что давало нам возможность заранее подготовиться или подготовить системы наведения и сбивать ракеты и дроны раньше, давать сигналы тревоги людям. Кроме того, это позволяло выявлять войска, которые движутся в конкретных секторах, и, соответственно, маневрировать нашими войсками в плане обороны или уничтожения противника.

Впрочем, Трамп уже заявил, что в ближайшие дни предоставление разведывательных данных будет практически восстановлено благодаря переговорам в Саудовской Аравии и заключению соглашения о минералах. Думаю, в ближайшие сутки-двое вопрос обмена разведывательными материалами должен быть решен.

К тому же мы получили разведывательную информацию от наших союзников: Великобритании, Германии, Франции, которые тоже имеют различные средства контроля, в том числе космические, но не настолько мощные, как у США. Но всегда нужно диверсифицировать возможности получения разведывательной информации, ведь если один союзник отпадает, то все перекрывается силами другого. Такова логика любых форматов разведывательной деятельности: военных, политических, экономических и так далее.

Американский комплекс Patriot. Маломуж отметил, что после решения Трампа о прекращении помощи возможности ПВО Украины существенно сократились / Фото: Википедия

Поэтому сегодня параллельно с применением наших собственных ресурсов получения разведывательных данных, происходит замена: французы, британцы и немцы уже заявили о том, что готовы предоставлять нам разведывательные данные вместо США. Кроме того, по отдельным территориям мы будем покупать материалы космической разведки через коммерческие спутники. Но это надо делать очень быстро, чтобы американцы видели, что их ресурсы не единственные, и что мы можем выйти из ситуации достойно.

Впрочем, пока прекращение американской помощи примерно на 60% ограничит разведывательную информацию, которой мы будем владеть, по сравнению с теми объемами данных, которые поступали ранее. Ведь именно 60-70% всех разведданных нам обеспечивали именно американцы. Следовательно, сейчас у нас осталось всего 20-30% разведывательной информации о подготовке ударов Россией, не более.

Поэтому Украине следует работать по двум каналам: и работать с европейскими союзниками, получая разведывательную информацию от них, и добиваться восстановления американской поддержки путем переговоров.

А если говорить не о разведывательных данных, а именно о ракетах и комплексах ПВО? Насколько по этому параметру станет слабее наша ПВО? В частности, вы затронули тему комплексов Patriot. Можно ли вообще заменить чем-то ракеты для ЗРК Patriot? Если да, то насколько быстро это можно сделать?

Я как раз и говорю о коммуникации, о технической, кибер- и космической разведке, которые идентифицируются системами Patriot и в режиме онлайн обнаруживают вражеские ракеты или стратегические самолеты, сами наводятся и сбивают их на расстоянии. Такую возможность мы теряем.

Но, вместе с тем, есть европейские SCALP, SAMP-T и так далее, которые имеют такие же возможности, как и Patriot. Главное – они сбивают баллистику, крылатые ракеты. Но их достаточно мало. Кроме того, есть немецкие Iris-Т, которые точно сбивают крылатые ракеты и частично могут сбить баллистические ракеты, но не 100%.

Соответственно, сейчас мы работаем над заменой Patriot французско-итальянскими и немецкими ракетами и комплексами. Тем более, Умеров заявил, что уже заключен контракт по наращиванию производства и поставок Украине систем Iris-Т для наших Воздушных сил.

Украина подписала меморандум с производителем системы ПВО Iris-T об увеличении поставок ракет и систем втрое / Фото: Википедия

То есть Европа, в принципе, сможет перекрыть возможные пробелы, которые образуются в нашей системе ПВО из-за решения Трампа прекратить военную помощь?

За счет Европы, в частности Британии, закупок на международных рынках, развития собственных возможностей мы можем перекрыть отсутствие помощи США. Плюс – за счет покупки разведывательной информации, прежде всего, данных космической разведки у коммерческих фирм, которые снимают различные территории и могут на заказ предоставлять Украине информацию за конкретные средства.

В течение ближайшего времени, пока мы не найдем замену американских средств европейскими, перед какими типами российских ракет мы станем более уязвимыми из-за того, что станет слабее наша ПВО?

В первую очередь – перед массированными ударами России ракетами разных типов: баллистикой, крылатыми ракетами, Калибрами.

Мы их будем сбивать Iris-T и, возможно, даже Patriot, но уже в локальной системе, а не на стадии раннего обнаружения. Но обезвреживание (сбивание) нашей ПВО баллистических ракет может сократиться наполовину. Крылатых ракет мы будем сбивать больше – примерно 70%. Ведь у нас будут очень эффективные немецкие Iris-T и другие системы, способные сбивать крылатые ракеты.

Поэтому ближайшие полгода могут быть для нас сложными.

Но я надеюсь, что будет вестись активная работа с командой Трампа, направленная на возобновление военной помощи США, в том числе в сфере ПВО. Это будет реальный выход из ситуации, тогда не придется ждать полгода.

Как, по вашему мнению, Россия сейчас воспользуется ситуацией, этим периодом в полгода? Стоит ли ожидать усиления ракетных атак на Украину, и какие наши объекты Россия, скорее всего, будет пытаться поразить именно сейчас?

Считаю, что нам следует не строить теории, а работать над возвращением к сотрудничеству США в течение ближайших дней, чтобы снять эту проблему, которая может оставаться актуальной для нас полгода.

Кроме того, мы продвигаемся в процессе мирного переговорного процесса, и в течение нескольких недель все-таки должны выйти на прекращение войны.

Поэтому говорить о сложном полугодии – это лишь один из вариантов, который может реализоваться, если не удастся договорится с американцами. Но я думаю, реально возобновить обмен разведывательной информацией. К тому же, крупные американские компании военно-промышленного комплекса заинтересованы в возвращении к выполнению контрактов, потому что получают от этого огромные прибыли. Эти компании возглавляют крупные предприниматели США, которые, как правило, являются республиканцами или спонсорами республиканцев. Поэтому шанс на возобновление военной помощи Штатами Украине очень велик.

Но если говорить о России, то она будет использовать и уже использует ситуацию для того, чтобы нанести ракетно-дронные удары по Украине, а, кроме того, нанести удары по всем направлениям фронта, воспользовавшись тем, что мы частично беззащитны. То есть россияне используют ситуацию для нанесения дроновых и ракетных ударов, что они и делают уже на разных направлениях, включая фронт.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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