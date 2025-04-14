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Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

Анна Ярославская
14 апреля 2025, 12:13
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По словам президента, Украина не признает оккупированные территории российскими.
Владимир Зеленский, ВСУ
Владимир Зеленский сказал, что все вернется дипломатическим путем / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот

Главные тезисы:

  • У Путина нет шансов на полную оккупацию Украины
  • Киев не признает оккупированные территории российскими
  • Переговоры будут проходить в разных форматах

Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет оккупировать всю Украину. При этом у Украины нет сил, чтобы деоккупировать все захваченные россиянами территории. Об этом глава государства сказал в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.

"Все вернется. Желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей", — сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что вернуть людей невозможно. Это необратимые потери, это количество военных и гражданских, детей и взрослых в любом формате завершения войны России никто не простит.

По словам президента, переговоры, безусловно, они будут — "и трехсторонние, и двусторонние, разные форматы будут".

"Мы дойдем до дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все", — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.

Президент уверен, что Украина вернет свои земли, хотя когда и как это произойдет, сегодня сложно сказать.

Также он объяснил, что для Украины означает справедливый мир. По его мнению, убийцы должны ответили за содеянное, и это будет самым сложным вызовом.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии - результаты / Инфографика: Главред

О чем еще говорил Зеленский

Как писал Главред, Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность всего мира, есть риск мировой войны. По его словам, полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Также были названы потери Украины в войне. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что источник соответствующей информации о потерях ВСУ в сюжете не указывается.

Кроме того, президент заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.

"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился президент Украины к своему американскому коллеге.

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