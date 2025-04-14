Как завершится война и будут ли переговоры: Зеленский озвучил свой прогноз

Главные тезисы:
- У Путина нет шансов на полную оккупацию Украины
- Киев не признает оккупированные территории российскими
- Переговоры будут проходить в разных форматах
Президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет оккупировать всю Украину. При этом у Украины нет сил, чтобы деоккупировать все захваченные россиянами территории. Об этом глава государства сказал в интервью программе 60 minutes на американском канале CBS.
"Все вернется. Желательно, чтобы дипломатическим путем. Безусловно, не хочется терять людей", — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что вернуть людей невозможно. Это необратимые потери, это количество военных и гражданских, детей и взрослых в любом формате завершения войны России никто не простит.
По словам президента, переговоры, безусловно, они будут — "и трехсторонние, и двусторонние, разные форматы будут".
"Мы дойдем до дипломатического решения этой войны. Потому что Путин не может нас оккупировать, а нам не хватает сил деоккупировать все", — подчеркнул глава государства.
Зеленский добавил, что Украина не признает оккупированные территории российскими.
Президент уверен, что Украина вернет свои земли, хотя когда и как это произойдет, сегодня сложно сказать.
Также он объяснил, что для Украины означает справедливый мир. По его мнению, убийцы должны ответили за содеянное, и это будет самым сложным вызовом.
О чем еще говорил Зеленский
Как писал Главред, Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена безопасность всего мира, есть риск мировой войны. По его словам, полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.
Также были названы потери Украины в войне. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что источник соответствующей информации о потерях ВСУ в сюжете не указывается.
Кроме того, президент заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.
"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился президент Украины к своему американскому коллеге.
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