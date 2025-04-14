До 100 тыс. военных и 13 тыс. гражданских: Зеленский назвал потери Украины в войне

Украинский народ платит самую высокую возможную цену в этой войне, сказал президент.

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Зеленский рассказал о потерях Украины на войне / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН, скриншот

Вы узнаете:

Сколько гражданских, в том числе детей, погибло с начала вторжения РФ

Каковы потери среди военных с февраля 2022 года

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил статистику потерь, которые понесла Украина с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Как заявил президент в интервью программе "60 минут" на американском канале CBS, оккупанты совершили 1 700 атак на школы. Разрушены 780 медучреждений. Погибло более 600 детей.

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Также Зеленский заявил о 13 тыс. погибших гражданских и до 100 тыс. потерь среди военных.

"Наш народ платит самую высокую возможную цену. Нет высшей цены. Мы отдали все наши деньги — все, что у нас есть с точки зрения финансов. Но самое главное — мы отдали (жизни, - ред.) наших людей", — сказал Зеленский.

Напомним, в апреле оккупанты устроили несколько кровавых атак на Украину: 13 апреля российские войска нанесли два ракетных удара по центру Сум, а вечером 4 апреля РФ ударила ракетой по Кривому Рогу. Погибло много людей.

О чем еще говорил Зеленский

Как писал Главред, Зеленский заявил, что сейчас на карту поставлена ​​безопасность всего мира, есть риск мировой войны. По его словам, полномасштабная война с Россией может обостриться, если Украина при поддержке своих союзников не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения РФ.

Также Зеленский заявил, что главе Белого дома Дональду Трампу стоит приехать в Украину, прежде чем продолжать воплощать свой мирный план.

"Приходите, посмотрите, а потом давайте действовать по плану, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - обратился обратился президент Украины к своему американскому коллеге.

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Потери Украины и России в войне Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооружённых сил РФ также засекречены. Впервые президент Украины Владимир Зеленский назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составляли 200—250 тыс., включая 60—70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" и наёмников ЧВК "Вагнер"). Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане — 130—145, в Украине — 5—5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

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