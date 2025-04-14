"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался насчет позиции Вэнса

Важное из заявлений Зеленского:
- Джей Ди Вэнс не понимает, что на самом деле происходит в Украине
- Вице-президент США оправдывает действия Путина
Президент Украины Владимир Зеленский критически отозвался о позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса насчет войны, развязанной РФ.
В интервью CBS News он отметил, что соратник Дональда Трампа не понимает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые ранее звучали от россиян.
При этом глава государства пояснил, что во время встреч представителей Украины и США, Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал". "Это изменение реальности, в которую я не хочу играть", - добавил он.
Президент сообщил, что со стороны Вэнса неоднократно звучала позиция о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, гибнут и вообще не факт, что именно Россия начала войну.
"Не мы напали - это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне - агрессор, мы - жертва. Это все понимают", - отметил он.
Вместе с тем глава государства добавил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, которые якобы не являются украинскими, поскольку там "живут русские".
"Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло, а он совсем не понимает. Он говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору", - добавил Зеленский.
Встреча Зеленского и Трампа - скандал в Овальном кабинете
Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.
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Кто такой Джей Ди Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.
15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.
Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.
Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.
Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.
В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.
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