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"Он оправдывает Путина": Зеленский резко высказался насчет позиции Вэнса

Алексей Тесля
14 апреля 2025, 15:17
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Джей Ди Вэнс говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору, рассказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Джей Ди Вэнс, Путин
Джей Ди Вэнса повторяет нарративы Владимира Путина, считает Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот из видео, сайт Кремля

Важное из заявлений Зеленского:

  • Джей Ди Вэнс не понимает, что на самом деле происходит в Украине
  • Вице-президент США оправдывает действия Путина

Президент Украины Владимир Зеленский критически отозвался о позиции вице-президента США Джей Ди Вэнса насчет войны, развязанной РФ.

В интервью CBS News он отметил, что соратник Дональда Трампа не понимает, что на самом деле происходит в Украине и говорит теми же фразами, которые ранее звучали от россиян.

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При этом глава государства пояснил, что во время встреч представителей Украины и США, Киеву приходится "оправдываться за то, что ты никогда не делал". "Это изменение реальности, в которую я не хочу играть", - добавил он.

Президент сообщил, что со стороны Вэнса неоднократно звучала позиция о том, что россияне также якобы страдают из-за войны, гибнут и вообще не факт, что именно Россия начала войну.

"Не мы напали - это первое. Мне кажется, что вице-президент Вэнс каким-то образом оправдывает действия Путина. Я пытался объяснить ему, что здесь нельзя искать что-то посередине, здесь есть агрессор, а есть жертва. Россияне - агрессор, мы - жертва. Это все понимают", - отметил он.

Вместе с тем глава государства добавил, что также звучали сигналы и о том, что Путин пришел на земли, которые якобы не являются украинскими, поскольку там "живут русские".

"Я нахожусь в Украине и понимаю, что произошло, а он совсем не понимает. Он говорит теми же фразами, которыми до этого говорили россияне по телевизору", - добавил Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа - скандал в Овальном кабинете

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Их совместная пресс-конференция закончилась жестким скандалом. Внезапно между Зеленским и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом возникла перепалка, в которую влез и сам Трамп.

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не пойдет на прекращение огня с РФ без предоставления гарантий безопасности. Глава государства напомнил о том, что ранее страна-агрессор РФ уже многократно нарушала перемирие.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление после того, как покинул Белый дом на фоне скандала с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Он опубликовал пост в соцсети Х.

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Кто такой Джей Ди Вэнс

Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года.

15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии.

Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс.

Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года.

В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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