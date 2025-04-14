На фронте начались мощные бронетанковые штурмы: обозреватель назвал направления

Оккупанты несколько изменили тактику штурмовых действий.

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Мотоциклетные отряды РФ также активизировались на фронте / Коллаж: Главред, фото: 56 ОМПБр, 36 ОБрМП

Что сказал Пехньо:

На фронте началась новая волна штурмов с бронетехникой

Враг все чаще уходит в мотоциклетные атаки

На Купянском направлении ВСУ остановили массивный штурм оккупантов на танках

Армия страны-агрессора России начала новую волну штурмовых действий с применением бронетехники и мотоциклов. Об этом в эфире Еспресо рассказал военный обозреватель Василий Пехньо.

По его словам, в последние дни враг снова прибег к попыткам атаковать украинскую оборону не только пехотой, но и бронетехникой на разных участках фронта.

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"На Новопавловском направлении, где защищается 110-я бригада, в атаке оккупанты задействовали до 20 единиц бронетехники, но перед этим прошло около 25 их мотоциклистов, чтобы создать основу для механизированных частей. Эти попытки захватчиков были неудачными. Такие же мотоциклетные атаки, которые называют как "механизированные мясные отряды", произошли и на Северском направлении", - рассказал обозреватель.

То, почему противник использует мотоциклы объясняется расположением населенных пунктов на линии боевого соприкосновения, в которую трудно попасть и из которой довольно таки сложно выбраться.

"Однако за эти выходные россияне продемонстрировали не только мотоциклетные атаки, но и были довольно массированные бронетанковые штурмы. Одна из таких атак состоялась на направлении к Курдюмовке, расположенной севернее Торецка, - без успеха для противника. Также на Купянском направлении был остановлен массивный штурм врага с применением танков, которые использовались в "режиме такси". Один из танков Т-62 был переоборудован в "десантное такси", которое должно было довезти россиян до передовых позиций, но у них это не получилось", - добавил Пехньо.

Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Харьковской области украинские защитники отбили штурм армии страны-агрессора РФ. При этом подразделения Сил обороны уничтожили российских оккупантов и сожгли технику врага.

Накануне также аналитики DeepState сообщали, что войска оккупационной армии РФ после захвата Тернов в Донецкой области еще больше сосредоточили внимание на Ямполовке. Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.

Ранее стало известно, что тактика, которая позволяет армии страны-агрессора РФ продвигаться на фронте, сочетает работу беспилотников, выявляющих цели, и мощь бомб и артиллерии, прокладывающих путь пехоте для захвата новых территорий.

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Кто такой Василий Пехньо? Василий Пехньо - украинский журналист, военный обозреватель, аналитик, разбирающий военные и политические события в Украине.

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