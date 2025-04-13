"Заставляют ВСУ отступать": в WSJ раскрыли новую тактику продвижения РФ

РФ имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны, при этом вражескую артиллерию дополнили ударными БПЛА.

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РФ пытается наступать на позиции ВСУ с новой тактикой / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

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РФ создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать

Враг имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны

Тактика, которая позволяет армии страны-агрессора РФ продвигаться на фронте, сочетает работу беспилотников, которые обнаруживают цели и мощь бомб и артиллерии, которые прокладывают путь пехоте для захвата новых территорий.

"Каждый элемент атаки поддерживает другие, проходящие одновременно или волнами. Это создает эффект снежного кома, заставляя украинских военных отступать", – говорится в материале The Wall Street Journal.

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Отмечается, что в воздухе над линией фронта в любой момент времени находятся сотни российских разведывательных БПЛА, в частности – Орлан, которые почти постоянно "висят" в небе вблизи линии фронта, пытаясь обнаружить ключевые опорные пункты или командные центры ВСУ.

И сразу после того, как россияне получают разведданные, самолеты РФ взлетают с аэродромов в глубине РФ, неся советские бомбы весом до 3 тонн, оснащенные системами наведения, и сбрасывая их.

Уточняется, что РФ имеет преимущество в артиллерии с самого начала войны, при этом вражескую артиллерию дополнили ударными беспилотниками, такими как Ланцет, эффективными против украинской бронетехники и артиллерии.

"Они также используют артиллерию и дроны для ударов по транспортным средствам, доставляющим свежие войска или припасы на передовую или пытающимся эвакуировать раненых", – подчеркивают авторы.

Зачастую также РФ отправляет штурмовиков к линии фронта на небольших быстрых транспортных средствах, таких как мотоциклы. Их главная цель – выжить достаточно долго, чтобы обнаружить позиции украинских солдат, которые стреляют по ним. Затем российская артиллерия может нацелиться на позиции украинцев.

Результатом такой тактики становится изнурительное наступление на разрушенные украинские города и села ценой тысяч убитых и раненых каждую неделю, добавили в WSJ.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, боец ВСУ предупредил об опасности для Днепропетровщины. Враг активно пытается прорывать направление ряда сел, предупредил Станислав Бунятов.

Напомним, ранее в ВСУ назвали главную цель РФ вблизи Покровска. Сейчас интенсивность штурмовых действий оккупантов снизилась, но все еще остается высокой.

Как писал Главред, несмотря на космические потери, российские войска продолжают медленное продвижение на фронте, сохраняя высокую интенсивность боевых действий.

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