Угроза удара РФ с фланга: в DeepState назвали направление продвижения врага

Важно:
- Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец
- Неприятная ситуация складывается для бойцов 63 бригады
Войска оккупационной армии РФ после захвата Тернов в Донецкой области еще больше сосредоточили внимание на Ямполовке.
Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец, говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.
"Еще в процессе боев за Терны, противник прощупывал возможности захода в Ямполовку и нашел место северо-восточнее села, куда направил свою пехоту", - уточняется в сообщении.
Также отмечается, что на сегодня часть населенного пункта находится под контролем врага и в серой зоне, где продолжаются удары бойцами Сил обороны по противнику при попытках закрепиться в селе и занять его полностью.
"Неприятная ситуация для бойцов 63 бригады, для которой открывается фланг, несмотря на то, что бригада не один год держит успешно зону своей ответственности", - говорится в сообщении.
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DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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