Угроза удара РФ с фланга: в DeepState назвали направление продвижения врага

Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец.

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ВСУ отражают атаки РФ / коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Командование ОС

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Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец

Неприятная ситуация складывается для бойцов 63 бригады

Войска оккупационной армии РФ после захвата Тернов в Донецкой области еще больше сосредоточили внимание на Ямполовке.

Россияне продолжают продвигаться в районе реки Жеребец, говорится в сообщении аналитического ресурса DeepState.

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"Еще в процессе боев за Терны, противник прощупывал возможности захода в Ямполовку и нашел место северо-восточнее села, куда направил свою пехоту", - уточняется в сообщении.

Также отмечается, что на сегодня часть населенного пункта находится под контролем врага и в серой зоне, где продолжаются удары бойцами Сил обороны по противнику при попытках закрепиться в селе и занять его полностью.

"Неприятная ситуация для бойцов 63 бригады, для которой открывается фланг, несмотря на то, что бригада не один год держит успешно зону своей ответственности", - говорится в сообщении.

/ DeepState

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Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о продолжающейся операции украинской армии в Курской и Белгородской областях страны-агрессора РФ.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области. Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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