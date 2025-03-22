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Украинские силы успешно продвигаются в Белгородской области - ISW

Даяна Швец
22 марта 2025, 15:28
507
Армия Украины атакует в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.
ВГУ, Белгород
Украина продолжает атаки возле Белгорода / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, google.com

Главные тезисы аналитиков:

  • Украинские военные давят в Белгородской области
  • Российские войска наступают на севере Сумщины

Украинские Вооруженные силы осуществили незначительное продвижение в западной части Белгородской области России, тогда как российские войска достигли определенных успехов на севере Сумской области. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Согласно информации российских военных корреспондентов, украинские силы продвинулись на юго-запад от Демидовки, расположенной недалеко от Белгорода, возле государственной границы. Известно, что небольшие украинские пехотные подразделения атакуют в районах Демидовки, Графовки и Прилесья.

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В то же время российская армия продолжает наступление на Сумщине, демонстрируя продвижение на севере области.

"21 марта российские войска продолжали атаковать Басовку (к северо-востоку от города Сумы. Российский "милблогер" заявил, что украинские войска контратакуют возле Юньковки", - говорится в отчете американских аналитиков.

Операция в Белгородской области - что известно

Как писал Главред, 20 марта в ISW заявили, что ВСУ атаковали Белгородскую область.

Впоследствии в ISW раскрыли детали об операции ВСУ на Белгородщине. Были опубликованы карты, которые подтверждают продвижение ВСУ в поле к юго-западу от Демидовки (к северу от Прилесья).

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя заявления РФ о наступлении на Белгородщину, заявил так: "Сами придумали, сами победили, так часто бывает с россиянами".

Больше важных новостей о фронте:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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