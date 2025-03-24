Евровидение-2025: с кем Украине приходится бодаться за место в десятке лучших

Группе Ziferblat удалось закрепиться среди лидеров, но конкуренты также держатся стойко.

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Евровидение-2025 - кто лидирует в рейтингах букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

Евровидение-2025 стартует 13 мая в Базеле

За полтора месяца до соревнования Украине удалось занять место в топ-10

Швейцарский Базель принимает конкурс Евровидение в 2025 году. 37 стран-участниц уже представили своих конкурсантов и песни, и еврофаны всего мира с нетерпением ждут одно из главных музыкальных событий конкурса.

И хоть до соревнования осталось чуть больше полутора месяцев, в Сети уже появляются прогнозы - кто же станет победителем Евровидения-2025. Безусловным лидером уже несколько месяцев считают Швецию, а ее главными конкурентами - Австрию и Францию.

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Конкурсанты из Украины, группа Ziferblat, сумели пробиться в десятку лидеров - они на десятом месте. С прошлой недели коллектив опустился на одну позицию в рейтинге.

Евровидение-2025 - кто лидирует в рейтингах букмекеров / eurovisionworld.com

Главными соперниками Украины уже вторую неделю являются Бельгия и Албания. Бельгия за всю историю участия в Евровидении лишь раз занимала первое место - в 1986 году. Лучший результат Албании на данный момент - 5 место в 2012 году.

Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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