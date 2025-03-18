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Евровидение-2025: место Украины в рейтинге лидеров и главные конкуренты

Анна Подгорная
18 марта 2025, 14:24
82
Украина на Евровидении-2025 в одной "песочнице" с потенциальными победителями.
Ziferblat
Победители Евровидения-2025 - кто в списке лучших / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ziferblat_band, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Кратко:

  • Положение Украины на Евровидении-2025 стабилизировалось
  • Кто сейчас является конкурентом украинских конкурсантов

До старта музыкального конкурса Евровидение-2025 осталось два месяца. С каждой неделей, которая приближает участников и еврофанов к грандиозному празднику музыки в Базеле, Швейцария, растет внимание к рейтингами потенциальных победителей соревнования.

По данным букмекеров, Украина наконец смогла закрепиться среди лидеров, и уже вторую неделю держится в топ-10. Впрочем, в процентном соотношении шансы украинских конкурсантов на победу в Евровидении-2025 оценивают лишь в 2%.

видео дня

Такой же процент у Бельгии и Албании - главных конкурентов Украины на Евровидении в данный момент. Албания начала участвовать в конкурсе на год позже нашей страны, но такими же успехами, как Украина, похвастаться не может.

Евровидение-2025
Победители Евровидения-2025 - кто в списке лучших / eurovisionworld.com

В отличие от Украины, на счету Албании нет ни одной победы: лучший результат страны на Евровидении - 5 место в 2012 году. Худший результат - 17-ое место в полуфинале (2007 год).

Евровидение, Украина на Евровидении
Украина на Евровидении / инфографика: Главред

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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