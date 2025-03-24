Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

Алёна Воронина
24 марта 2025, 07:10
223
Не каждому удастся отыскать три отличающиеся детали за такой короткий промежуток времени.

Загадка
Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Головоломки с поиском отличий - это интересный и увлекательный способ улучшить наблюдательность и внимательность.

Такие сложные задания предусматривают поиск небольших различий между двумя почти идентичными изображениями. Если часто разгадывать такие загадки, то каждая следующая будет казаться легче предыдущей.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать три отличительные детали между картинками, на которых изображены девушка с попугаем, пишет jagranjosh. Непросто будет их заметить, ведь они очень искусно спрятаны.

Хотя на первый взгляд картинки могут выглядеть одинаково, у них скрыты три тонких отличия. Можете ли вы заметить их все всего за 17 секунд? Можете бросить себе вызов и проверить свое визуальное восприятие.

Поскольку время на разгадывание загадки ограничено, она может казаться еще более сложной. Однако не стоит волноваться - если вам не удастся отыскать ответ за такой короткий промежуток времени, тогда просто выполняйте задание в удобном для вас темпе, отложив в сторону таймер или часы.

Загадка
Чем отличаются две девушки/ jagranjosh

Попробуйте внимательно осмотреть каждый уголок рисунка, чтобы не пропустить ничего важного. Удалось ли вам заметить различия? Продолжайте поиски, чтобы найти их все.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет найти все отличия/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой надо угадать, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Вас также может заинтересовать:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

08:00Фронт
"Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

"Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

07:54Война
РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшие

РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшие

06:46Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

Гороскоп Таро на неделю с 24 по 30 марта: Тельцам - шанс, Девам - трудности

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Овнам - пора экономить, Львам - испытания

Китайский гороскоп на сегодня 24 марта: Петухам - обиды, Собакам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 24 марта: Петухам - обиды, Собакам - гнев

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадках

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадках

Последние новости

09:43

Когда сажать картошку в 2025 году в Украине: точные даты для наилучшего урожая

09:28

Рэпер ХАС принял предложение от украинской певицы - детали

09:26

Трамписты: планета Земля и не такое переживаламнение

09:01

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

09:00

Запрет вылова рыбы, новые пенсии, больничные и дорогие продукты: что изменится с 1 апреля

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:58

Украину накроет непогода, синоптики предупредили об опасности для одного региона

08:50

Сама зашла: новые детали в деле украинской модели, которую нашли в ОАЭ

08:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

08:10

Какое первое название Москвы: историк сделал неожиданное открытиеВидео

Реклама
08:00

Украинские военные уничтожили 4 вертолета РФ в Белгородской области

07:55

"Вау": Катерина Усик показала, как выглядит ее мама-красавица

07:54

"Трамп начинает сердиться": в The Telegraph выяснили детали мирных переговоров

07:10

Чем отличаются 2 девушки: загадка на 17 секунд для людей с высоким IQ

06:46

РФ атаковала Украину дронами: вспхынули пожары, есть пострадавшиеФото

06:21

Такого ещё не было в политической истории: что такое Трампизммнение

05:13

Заставят сердце быстрее биться: лучшие фильмы о любви, которые стоит посмотреть

04:32

Почему США изменили позицию по ядерному оружию Украины в 90-х: правда от экс-нардепаВидео

04:00

В Украине хотят ввести штраф для водителей, которые тормозят перед камерами

03:30

Мокрый снег, дожди и +23: синоптики ошарашили прогнозом погоды на неделю

01:30

Звезда "Бухты Доусона" рассказал про свою онкологию: "Вижу финишную черту"

Реклама
01:10

"Мероприятие по укреплению доверия": у Трампа хотят заставить Путина вернуть украинских детей

23 марта, воскресенье
23:20

Ziferblat назвали своих главных фаворитов на Евровидении-2025Видео

23:08

Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

22:49

Два "ястреба" Путина: Маломуж объяснил, чем опасны новые переговорщики от России

22:44

Невозможно приобрести билеты: в Укрзализныце массовый сбой, названа дата восстановления

22:03

Теракт в Одесской области: правоохранители рассказали важные новости

22:02

Мисс Украина Вселенная-2021 "наволонтерила" себе бойфренда-военного - детали

21:47

Путин не прекратит "мечтать" об СССР: назван ключевой шаг для Европы

20:38

"Нужно дожать Путина": Зеленский сделал заявление о переговорах в Эр-Рияде

20:37

Как в старые добрые времена: Андрей Данилко показал фото с "Гелей" Щеголевой

20:17

Ядерное разоружение Украины: как США в 90-х поддержали Москвумнение

20:10

Удивительно, но факт: зачем в СССР вкапывали шины на клумбах и детских площадкахВидео

19:48

В Украине предупреждают о шторме: в каких областях будут опасные погодные условия

19:30

Наступление ВСУ на Луганщине и переговоры с США: главные новости Украины (дайджест)

19:04

У Трампа сделали заявление о "переговорах" Украины с РФ и раскрыли детали

18:53

Есть погибшая и раненые: в отделении полиции в Одесской области прогремел мощный взрывВидео

18:33

Криштиану Роналду впервые признался, почему затягивает со свадьбой с невестой

18:15

Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптики назвали регионы

17:46

В Третьей штурмовой сделали прогноз о будущем России

17:30

Такую закуску вы будете готовить на каждый праздник: секрет в 1 ингредиенте

Реклама
17:26

"Я верю Путину": у Трампа сделали важное заявление по переговорам с Украиной

17:25

5 знаков зодиака столкнутся с серьезными изменениями в жизни в 2025 году

17:23

Обсуждается частичное прекращение огня, начались переговоры Украины и США - Умеров

17:10

Началось нашествие: как защититься от укусов клещей

17:07

День перед Благовещением Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 24 марта

16:40

Как избавиться от слизней в саду: советы бывшего королевского садовника

16:32

Планы Трампа по прочному миру в Украине: в США предупредили об опасности

16:12

Большинство заблуждается: нужно ли чистить грибы перед приготовлением

15:56

В дом звезды "Женского врача" попал вражеский дронФото

15:41

Бежали от войны: что известно о мужчине с дочерью, которые погибли от удара РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять