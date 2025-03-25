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Эксперты призвали не выбрасывать коробки от обуви: в чем причина

Мария Николишин
25 марта 2025, 03:00
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Вместо того, чтобы выбрасывать коробки от обуви в мусорку, для них можно найти полезное назначение.
Эксперты призвали не выбрасывать коробки от обуви: в чем причина
Что можно сделать из коробок от обуви / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Для чего подойдут коробки от обуви
  • Какие вещи можно в них положить

Многие весной планируют освежить свой дом, убрав его и очистив. Но хотя уборка часто сосредотачивается на выбрасывании вещей, некоторые предметы могут стать полезными в быту.

Главред решил разобраться, как можно использовать старые коробки от обуви.

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Что можно сделать из коробок от обуви

Эксперт по экономии места Карл Бенсон поделился своей любимой техникой для благоустройства дома, пишет express.co.uk.

В частности, он говорит, что нужно хранить обувные коробки, а не выбрасывать их, поскольку они могут пригодиться при упорядочении других вещей.

"Владельцы домов могут организовать большинство своих домашних ящиков с помощью переработанных коробок для обуви. Хотя многие люди держат обувные коробки для хранения обуви или "на всякий случай", они имеют блестящую практическую пользу", - подчеркнул эксперт.

По его словам, такие коробки идеально подходят для хранения различных вещей.

"Вам не стоит тратить деньги на покупку дополнительных контейнеров, пока вы не попробуете это, и если это сработает, вы сможете позже перейти на более эстетически привлекательные коробки", - добавил он.

Бенсон посоветовал упорядочить предметы в стопки по категориям и разложить их по коробкам. Так вы всегда будете знать, где что находится.

Чтобы максимально увеличить пространство, убедитесь, что ящики помещаются в ящик как можно плотнее, что сделает его аккуратным и опрятным.

Если вам интересно, для каких вещей может сработать этот метод, то это может быть: нижнее белье и носки, ящик для мусора или кухонные ящики.

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