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Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара

Руслана Заклинская
20 марта 2025, 15:57
226
Большинство сковородок можно сделать антипригарными с помощью масла и тепла.
Как из обычной сковородки сделать антипригарную за 5 минут: способ шеф-повара
Антипригарная сковорода за 5 минут / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как сделать обычную сковородку антипригарной
  • Какое масло лучше использовать

Никто не хочет, чтобы еда прилипала к сковородке, но не все имеют антипригарную сковородку. Хорошая новость для тех, кто волнуется о безопасности покрытий, таких как тефлон, керамика или другие антипригарные материалы, заключается в том, что почти любую сковородку можно сделать антипригарной с минимальными усилиями.

Большинство сковородок можно сделать антипригарными с помощью масла и тепла. Главред узнал, как сделать сковородку антипригарной.

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Разогрейте сковородку на среднем огне несколько минут. Горячая поверхность помогает маслу равномерно покрыть дно, предотвращая прилипание пищи. Добавьте достаточно масла, чтобы образовалась тонкая пленка, и продолжайте нагревать до появления легкого мерцания - это сигнал, что можно начинать готовить, пишет HuffPost.

Этот метод нужно повторять после каждого мытья сковороды водой с мылом, ведь защитный слой масла смывается.

"Ключ к успеху - это последовательность и терпение", - пояснил Ричард Сандоваль, шеф-повар, специализирующийся на латиноамериканской кухне и основатель Richard Sandoval Hospitality.

Какие материалы лучше всего подходят

Легче всего сделать антипригарными сковороды из алюминия, нержавеющей стали, титана и меди. Они быстро нагреваются и хорошо взаимодействуют с маслом.

Сковороды из чугуна и углеродистой стали требуют дополнительного этапа - предварительной приправки. Покройте их маслом и запекайте в духовке при температуре 190°C (375°F) в течение часа. После приготовления дайте сковороде остыть, промойте горячей водой, высушите и снова нанесите тонкий слой масла.

Какое масло подходит

Лучше всего использовать нейтральные масла с высокой точкой дымления: рапсовое, авокадовое, рафинированное кокосовое или растительное. Эти масла обычно не горят до 450 градусов по Фаренгейту или выше.

Другие масла - например оливковое и нерафинированное кокосовое - вкусные, но для этого не подходят, поскольку имеют низкую точку дымления и могут испортить поверхность.

Можно ли использовать кулинарный спрей

Кулинарные спреи удобны, но не лучший выбор для создания антипригарной сковородки. Они часто оставляют липкий налет и могут содержать дополнительные ингредиенты, которые изменяют вкус пищи или вредны для здоровья.

Если вы предпочитаете спреи, лучше использовать ручные распылители, которые можно наполнять собственным маслом. Их можно найти онлайн или в магазинах посуды.

Как правильно чистить сковороду

"Качественная кухонная посуда - это долгосрочная инвестиция. Регулярное приправление и правильное мытье обеспечивают долговечность антипригарного покрытия", - подчеркнул Сандоваль.

Для мытья он советует избегать мыла: достаточно горячей воды и деликатной очистки. Для долговечности сковороды избегайте мытья в посудомоечной машине. Используйте горячую воду и мягкую губку для очистки. Ухаживайте за сковородами правильно и они останутся антипригарными на длительное время.

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