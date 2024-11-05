Ошибается почти каждая хозяйка: что делать, если пригорает сковорода

Единицы знают действенные способы, что делать, если сковорода подгорает, хотя они достаточно просты, а главное эффективны.

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Как обжечь сковороду, чтобы она не пригорала / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Самые распространенные причины пригорания сковородки

Как уменьшить прилипание пищи к сковородке

Для чего и как обжигать сковороду

Даже опытные хозяйки часто сталкиваются с проблемой, когда на сковородке все подгорает и прилипает. Большинство после неудачных первых попыток исправить это выбирают вариант идти в магазин за новой сковородкой. Но на Reddit пользователи поделились лайфхаками, как сделать, чтобы сковорода не прилипала.

Для того, чтобы разобраться, как восстановить пригоревшую сковороду, сперва нужно понять, какие ошибки вы могли допустить. Например, не все придерживаются правильного выбора масла, ведь некоторые его виды лучше подходят для высоких температур, например оливковое масло или масло авокадо.

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Кроме этого важно нагревать сковородку перед маслом в течение 1-2 минут, что поможет избежать прилипания продуктов. Еще один важный шаг - контроль температуры.

Перегрев сковороды - одна из основных причин прилипания. Следите за температурой и уменьшайте ее, если видите, что пища начинает прилипать.

Если же вы уже не придерживались этих правил и произошла неприятность, стоит понять, что делать, если сжег сковородку. Для начала ее нужно немедленно охладить.

Если вы случайно перегрели сковороду, дайте ей остыть естественным путем. Не заливайте горячую сковороду холодной водой, поскольку это может повредить материал.

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Следующим шагом рассмотрим варианты, что делать, если сковорода начала прилипать. В таком случае проверьте состояние покрытия. Если сковорода с антипригарным покрытием начала прилипать, это может быть признаком износа покрытия. Попробуйте обновить его.

Для чугунных сковородок рекомендуется покрывать их тонким слоем растительного масла после каждого использования. Это помогает предотвратить прилипание. Или же можно провести процедуру обжигания.

Покройте поверхность чугунной сковородки тонким слоем масла и поставьте сковороду в разогретую духовку на 1-2 часа. Это создаст естественный антипригарный слой.

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