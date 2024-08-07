УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки

Мария Николишин
7 августа 2024, 12:47
55
Если хотите, чтобы антипригарная сковородка прослужила вам долго и сохраняла свои свойства, используйте деревянные, а еще лучше - силиконовые принадлежности.
Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки
Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Антипригарная сковорода - незаменимый кухонный прибор, значительно упрощающий процесс готовки. Тем не менее, иногда бывает так, что сковорода пригорает. Эту проблему можно исправить.

Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием

Очистка сковороды от остатков пригоревшей пищи могут спасти вашу посудину. Вот несколько способов:

видео дня
  • Сода и вода. Смешайте 2 столовые ложки соды с 1 столовой ложкой воды, чтобы получить пастообразную консистенцию. Распределите эту смесь по всей поверхности сковороды и оставьте на 15-20 минут. Затем слегка сотрите нагар деревянной лопаткой или специальной губкой для сковороды. Промойте сковороду под теплой водой и убедитесь, что все остатки пастообразной смеси удалены.
  • Уксус. Налейте достаточное количество уксуса в сковороду, чтобы покрыть пригоревшие участки. Подогрейте на среднем огне в течение 5-10 минут. Затем слегка сотрите нагар деревянной лопаткой или специальной губкой для сковороды. Промойте сковороду под теплой водой.
  • Лимон. Разрежьте лимон пополам и удалите семена. Натрите поверхность пригоревшей сковороды соком лимона. Добавьте немного соли на пригоревшие участки. Далее сковороду тоже нужно протереть и промыть.

Как восстановить сковородку с антипригарным покрытием

Чтобы восстановить антипригарное покрытие своей сковороды и продолжать готовить вкусные блюда без риска пригорания, вы можете воспользоваться несколькими лайфхаками:

  1. Первый шаг в восстановлении антипригарного покрытия заключается в удалении пригоревшего слоя с поверхности сковороды. Для этого стоит взять обычную губку, смочить её уксусом или лимонным соком и потереть сковороду.
  2. Другой способ восстановления антипригарного покрытия - использование содового раствора. Для его приготовления в емкость с водой нужно добавить 2-3 столовых ложки соды. Раствор нужно довести до кипения и варить сковороду в нем в течение 15-20 минут.
  3. Еще один способ восстановления антипригарного покрытия - натереть поверхность сковороды растительным маслом тонким слоем. Затем сковороду следует поставить в предварительно разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. После этого сковорода будет как новая и готова к дальнейшему использованию.
  4. Также, для того чтобы восстановить антипригарное покрытие, можно использовать крахмал. Для этого нужно всыпать на сковороду несколько столовых ложек крахмала и протереть им поверхность. После этого надо тщательно вымыть сковороду горячей водой и протереть мягкой тряпкой.
  5. Если же ни один из способов не помогает восстановить антипригарное покрытие сковороды, можно заменить его самостоятельно. Существуют специальные экологические средства для восстановления антипригарных покрытий, которые можно найти в магазинах бытовой химии.

Что делать, чтобы пища не прилипала к сковородке

  • Пергамент. Его кладут на дно сковородки, вырезав так, чтобы диаметр подходил под изделие. Далее наливают масло для жарки и готовят продукты как обычно.
  • Яблочный уксус. На сковородку перед жаркой нужно налить несколько капель уксуса и распределить его по всей поверхности. Затем посуду прогреть, пока вся жидкость не испарится.
  • Кухонная соль. Нужно поставить посуду на огонь и нагреть. Затем высыпать 3-4 ложки соли. Периодически помешивая, прожарьте соль, пока она не изменит свой цвет. После этого её со сковородки убирают, наливают небольшое количество масла, прогревают и дают остыть.

Что будет, если перегреть сковороду с антипригарным покрытием

Перегрев сковороды приводит к разрушению покрытия. Из-за этого также выделяются токсичные испарения. Поэтому рекомендуют использовать средний и низкий уровень нагрева при готовке на такой сковороде.

Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?

Для того, чтобы пища не прилипала к сковородке, надо беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак интересные новости сковорода
Реклама

Главное за день

Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

12:57 Мир
"Затянулся на 3 месяца": Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

"Затянулся на 3 месяца": Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

12:13 Украина
ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

10:06 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Позорный разгром «Ахмата» и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском 5760

Позорный разгром "Ахмата" и пехоты ВС РФ в монастыре: раскрыты детали боев под Курском

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет 5386

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз 4167

Раскрыта цель боев за Курскую область: когда и чем закончатся - прогноз

Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар 2195

Все горит и взрывается: в Крыму на аэродроме начался жесткий пожар

Последние новости

13:38

Украинская оборона дает трещины: где смогли продвинуться оккупанты - FT

13:34

Можно остаться без сбережений: что будет, если хранить деньги в стеклянной банке

13:14

Удары по аэродромам РФ: аналитик озвучил неожиданные последствия для оккупантов

12:57

Польша готовит открыть границы с Беларусью: Сикорский назвал весомую причину

12:57

Выступавшая в России певица набила себе Бандеру на бедре

Путин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблемуПутин "длинным рублем" гонит всех на войну: как Кремль пытается решить большую проблему
12:51

Не переусердствуйте: что будет, если переесть арбуза - ответ гастроэнтерологов

12:47

Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки

12:24

Как посадить лук под зиму: садовод назвал условия, при которых урожая не будетВидео

12:13

"Затянулся на 3 месяца": Буданов раскрыл неожиданный прогноз наступления РФ

Реклама
12:11

Украина ожидает Patriot из Израиля: посол рассказал, принято ли решение

11:46

Мыслят нестандартно и удивляют: самые умные знаки зодиака

11:42

Впервые за долгое время: сын Софии Ротару показал ее новое фото и оставил послание

11:40

Сколько населенных пунктов в Курске контролируют вооруженные люди - Згурец

11:31

"Серийный прелюбодей, расист": дочь Илона Маска вывела отца на чистую воду

11:19

Надо найти ошибку на картинке за 4 секунды: сложная загадка на внимательность

11:09

У Трампа заговорили о "приемлемом мире" в Украине: что предусматривает план

11:05

Китайский гороскоп на завтра 8 августа: Быки - это явно не ваш день, Собакам - тщеславие

10:55

Церковный праздник 8 августа: что запрещено делать в этот день

10:43

Возможен даже дефицит: в Украине будет "скачок" цен на популярный продукт

10:32

Безумно хрустящие: нашумевший рецепт консервированных огурцов с кетчупомВидео

Реклама
10:32

НАТО не будет чем ответить: генерал озвучил проблему в случае нападения РФ

10:06

ГУР осуществило секретную операцию возле Крыма: что удалось уничтожить

09:59

На случай победы Трампа: Зеленский с командой ищут союзников - Politico

09:42

Сама намекнула: дочь Анастасии Заворотнюк заподозрили в беременности

09:34

Крупную или мелкую: какую картошку лучше сажать в следующем году

09:24

Гороскоп на завтра 8 августа: Близнецам - неожиданность, Скорпионам - сложный день

09:05

Вопреки заявлениям МО власти Курской области признались в активных боях на границе

09:00

Кремль на кураже, в августе-сентябре на фронте будет очень тяжело – ЗолотарёвВидео

08:52

Настя Каменских обратилась к Потапу и сделала громкое признание - детали

08:21

Продвижение РФ в Нью-Йорке: удалось ли врагу захватить населенный пункт - ISW

08:10

Демография в Украине: алярмизм и реализммнение

07:58

"Они несчастные люди": Алена Мозговая впервые публично отреагировала на каминг-аут дочери

07:17

Под Киевом - взрывы: в КОВА рассказали, что происходит

07:02

Еще одна страна объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

06:10

Как простые россияне совершают тяжкие преступления из корыстных побуждениймнение

05:45

"Это фантастический провал российской разведки": эксперт - о боях за Курск

05:13

Усилили позиции ВСУ: поставки F-16 стерли "красные линии" Кремля - Снегирев

04:32

Лето закончится точно по календарю: прогноз погоды на август 2024

03:50

Эксперт нашел 6 тайных символов на картине "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи

02:52

В сети неожиданно подростки поддержали трендом подозреваемого в убийстве Фарион

Реклама
02:34

РФ атаковала Киев "неконтролируемыми" ракетами: KN-23 развалилась в воздухе

02:07

Украину ожидает сокрушительное землетрясение: какие области и когда заденет

02:00

Дочь Виктора Ющенко попала в опасность и просит о помощи - что произошло

01:30

"У меня идет отторжение": Камалия раскрыла настоящую причину развода с Захуром

01:16

Еще одна страна Африки разорвала дипотношения с Украиной

01:02

"Пузатика" ДиКаприо с моделью подловили на пляже и зафиксировали неприятный инцидент

00:28

Киевляне проклянут: звезда "Кухни" рассказала о неприятном инциденте на дороге

00:16

В Курской области РФ "неспокойно": в районе АЭС прогремели взрывыВидео

00:08

Лидер группы Schmalgauzen сообщил о гибели брата на фронте: "Великий воин и брат"

06 августа, вторник
23:53

На последних секундах Динамо упустило победу над Рейнджерс

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять