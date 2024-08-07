Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием - лайфхаки

Антипригарная сковорода - незаменимый кухонный прибор, значительно упрощающий процесс готовки. Тем не менее, иногда бывает так, что сковорода пригорает. Эту проблему можно исправить.
Что делать, если пригорает сковорода с антипригарным покрытием
Очистка сковороды от остатков пригоревшей пищи могут спасти вашу посудину. Вот несколько способов:
- Сода и вода. Смешайте 2 столовые ложки соды с 1 столовой ложкой воды, чтобы получить пастообразную консистенцию. Распределите эту смесь по всей поверхности сковороды и оставьте на 15-20 минут. Затем слегка сотрите нагар деревянной лопаткой или специальной губкой для сковороды. Промойте сковороду под теплой водой и убедитесь, что все остатки пастообразной смеси удалены.
- Уксус. Налейте достаточное количество уксуса в сковороду, чтобы покрыть пригоревшие участки. Подогрейте на среднем огне в течение 5-10 минут. Затем слегка сотрите нагар деревянной лопаткой или специальной губкой для сковороды. Промойте сковороду под теплой водой.
- Лимон. Разрежьте лимон пополам и удалите семена. Натрите поверхность пригоревшей сковороды соком лимона. Добавьте немного соли на пригоревшие участки. Далее сковороду тоже нужно протереть и промыть.
Как восстановить сковородку с антипригарным покрытием
Чтобы восстановить антипригарное покрытие своей сковороды и продолжать готовить вкусные блюда без риска пригорания, вы можете воспользоваться несколькими лайфхаками:
- Первый шаг в восстановлении антипригарного покрытия заключается в удалении пригоревшего слоя с поверхности сковороды. Для этого стоит взять обычную губку, смочить её уксусом или лимонным соком и потереть сковороду.
- Другой способ восстановления антипригарного покрытия - использование содового раствора. Для его приготовления в емкость с водой нужно добавить 2-3 столовых ложки соды. Раствор нужно довести до кипения и варить сковороду в нем в течение 15-20 минут.
- Еще один способ восстановления антипригарного покрытия - натереть поверхность сковороды растительным маслом тонким слоем. Затем сковороду следует поставить в предварительно разогретую духовку на 180 градусов на 1 час. После этого сковорода будет как новая и готова к дальнейшему использованию.
- Также, для того чтобы восстановить антипригарное покрытие, можно использовать крахмал. Для этого нужно всыпать на сковороду несколько столовых ложек крахмала и протереть им поверхность. После этого надо тщательно вымыть сковороду горячей водой и протереть мягкой тряпкой.
- Если же ни один из способов не помогает восстановить антипригарное покрытие сковороды, можно заменить его самостоятельно. Существуют специальные экологические средства для восстановления антипригарных покрытий, которые можно найти в магазинах бытовой химии.
Что делать, чтобы пища не прилипала к сковородке
- Пергамент. Его кладут на дно сковородки, вырезав так, чтобы диаметр подходил под изделие. Далее наливают масло для жарки и готовят продукты как обычно.
- Яблочный уксус. На сковородку перед жаркой нужно налить несколько капель уксуса и распределить его по всей поверхности. Затем посуду прогреть, пока вся жидкость не испарится.
- Кухонная соль. Нужно поставить посуду на огонь и нагреть. Затем высыпать 3-4 ложки соли. Периодически помешивая, прожарьте соль, пока она не изменит свой цвет. После этого её со сковородки убирают, наливают небольшое количество масла, прогревают и дают остыть.
Что будет, если перегреть сковороду с антипригарным покрытием
Перегрев сковороды приводит к разрушению покрытия. Из-за этого также выделяются токсичные испарения. Поэтому рекомендуют использовать средний и низкий уровень нагрева при готовке на такой сковороде.
Как сделать так, чтобы сковорода не пригорала?
Для того, чтобы пища не прилипала к сковородке, надо беречь антипригарное покрытие. Во время мытья следует пользоваться мягкими губками и лопатками, которые не сделаны из металла. Лучше не допускать царапания противопригарного слоя.
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