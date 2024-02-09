Ошибаются многие: как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием

Хотя уход за кухонной утварью может казаться простым, некоторые привычные действия могут привести к серьезным повреждениям.
Мы расскажем, как избежать ошибок при мойке сковороды с антипригарным покрытием, чтобы сохранить ее в отличном состоянии.
Мытье горячей сковороды под ледяной водой - большая ошибка
Хочется быстро избавиться от остатков жира и приготовить посуду к следующему использованию. Однако опустить горячую сковороду под ледяную воду — крайне рискованное занятие. Резкое изменение температуры приводит к деформации и вздутию антипригарного покрытия, что в конечном итоге сделает его бесполезным.
Сушка на прямом солнце - враг номер один
После мытья сковороды, избегайте выставления ее на прямые солнечные лучи для быстрой сушки. Ультрафиолетовые лучи и перегрев могут повредить антипригарное покрытие, вызвав его старение и потерю эффективности.
Жесткие металлические губки и щетки
Использование жестких металлических губок или щеток с жесткими щетинами для очистки антипригарной сковороды — еще одна распространенная ошибка. Это может привести к царапинам и отслоению покрытия.
Также избегайте применения абразивных моющих средств, так как они могут повредить антипригарное покрытие. Вместо этого, предпочтительно использовать мягкое мыло и губку.
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