Ошибаются многие: как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием

Следуя этим простым правилам, вы продлите срок службы своей антипригарной сковороды.

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Как нельзя мыть сковороду с антипригарным покрытием / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хотя уход за кухонной утварью может казаться простым, некоторые привычные действия могут привести к серьезным повреждениям.

Мы расскажем, как избежать ошибок при мойке сковороды с антипригарным покрытием, чтобы сохранить ее в отличном состоянии.

Мытье горячей сковороды под ледяной водой - большая ошибка

Хочется быстро избавиться от остатков жира и приготовить посуду к следующему использованию. Однако опустить горячую сковороду под ледяную воду — крайне рискованное занятие. Резкое изменение температуры приводит к деформации и вздутию антипригарного покрытия, что в конечном итоге сделает его бесполезным.

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Сушка на прямом солнце - враг номер один

После мытья сковороды, избегайте выставления ее на прямые солнечные лучи для быстрой сушки. Ультрафиолетовые лучи и перегрев могут повредить антипригарное покрытие, вызвав его старение и потерю эффективности.

Жесткие металлические губки и щетки

Использование жестких металлических губок или щеток с жесткими щетинами для очистки антипригарной сковороды — еще одна распространенная ошибка. Это может привести к царапинам и отслоению покрытия.

Также избегайте применения абразивных моющих средств, так как они могут повредить антипригарное покрытие. Вместо этого, предпочтительно использовать мягкое мыло и губку.

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