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Как очистить застарелый нагар на сковороде: чудодейственное средство за копейки

Анна Косик
29 октября 2024, 01:56
31
Мало кто догадывается, как очистить сковороду лимонной кислотой, хотя это очень действенный способ.
Сковородка до после
Что хорошо растворяет нагар на сковородке и посуде / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

  • Какое средство может с легкостью убрать нагар
  • Как правильно применять лимонную кислоту для мытья посуды

Мытье посуды - рутинное дело для многих, но старый нагар на сковородке иногда может серьезно выбить из колеи. Поэтому важно знать лайфхаки, как очистить грязные сковородки и кастрюли.

The spruce рассказало лайфхак, как очистить сковороду лимонной кислотой. Это на самом деле эффективное и экологичное средство для удаления нагара со сковородок и кастрюль. С ее помощью можно быстро избавиться от толстого слоя пригоревших остатков пищи и жиров, не применяя агрессивной химии.

видео дня

Что вам понадобится?

  • Порошок лимонной кислоты
  • Горячая вода
  • Губка или мягкая щетка
  • Возможно, сода или соль для дополнительного эффекта

Самый простой способ, как отмыть посуду лимонной кислотой - это взять 2 столовые ложки лимонной кислоты и высыпать их на дно сковороды, после чего залейте горячей водой так, чтобы она покрывала пораженные участки.

Оставьте эту смесь на 30-60 минут. После этого тщательно протрите сковороду губкой. Лимонная кислота поможет размягчить слой нагара, который потом легко оттереть. Для особо тяжелого нагара можно повторить процедуру или добавить немного соды, которая усилит очищающие свойства.

Этот метод хорошо подходит не только для сковородок, но и для кастрюль. Ведь лимонная кислота - то средство, которое хорошо растворяет нагар. После чистки обязательно промойте посуду под проточной водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.

Что известно о The Spruce?

Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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