Большинство даже не догадывается: можно ли мыть посуду хозяйственным мылом

Использование хозяйственного мыла трудно переоценить - это натуральное, универсальное, простое в использовании средство.

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Можно ли мыть посуду хозяйственным мылом / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сегодня на полках магазинов можно найти большое количество средств для мытья посуды, но есть ли в них такая уж необходимость? Старшие люди вообще говорят, что можно мыть тарелки хозяйственным мылом. Поэтому Главред решил разобраться, действительно ли это так.

Можно ли мыть посуду хозяйственным мылом

По словам экспертов, все моющие средства обязаны своим эффектом содержанию поверхностно-активных веществ (ПАВ) - химических соединений, способных образовывать пену и расщеплять загрязнения.

Поэтому обычным хозяйственным мылом можно мыть посуду, но оно не очень хорошо подходит для мытья в прохладной или жесткой воде: оно плохо пенится и, соответственно, некачественно отмывает посуду.

Также хозяйственное мыло может оставаться на посуде, если недостаточно тщательно ее ополоснуть, и попасть в организм вместе с пищей.

Как отмыть посуду хозяйственным мылом

Есть несколько способов использования мыла. Во-первых, можно намылить его на губку, а уже губкой смывать жир. Во-вторых, можно натереть его теркой на мелкие частицы, растопить их в воде, и уже эту жидкость использовать для мытья.

Также можно изготовить собственное моющее средство на основе хозяйственного мыла.

Для того, чтобы приготовить средство для мытья посуды, нужно натереть кусок хозяйственного мыла на крупной терке. Затем, добавив в емкость 250 мл. воды, поставить смесь на водяную баню. Время от времени раствор нужно помешивать. Варим до тех пор, пока масса по консистенции не будет напоминать жидкий мед.

В процессе варки на поверхности массы начнет появляться густая пена, которую нужно собирать.

В расплавленную массу нужно добавить 1 ст. л. горчичного порошка, 1 ст. л. касторового масла и 1 ст. л. кофе и перемешать. Готовую массу можно перелить в емкость для моющего средства.

Универсальное средство для чистки / Инфографика: Главред

Что можно мыть хозяйственным мылом

Использование хозяйственного мыла трудно переоценить. Это натуральное, универсальное, простое в использовании средство. Его антибактериальные свойства способствуют очищению, делают брусок незаменимым в уборке, гигиенических процедурах.

С хозяйственным мылом можно:

стирать одежду;

мыть пол;

очистить зеркала;

избавиться от плесени;

отмыть нагар на сковородках и кастрюлях.

Смотрите видео, чем лучше всего мыть посуду:

Что известно о мыле? Мыло - растворимое в воде моющее вещество; основным компонентом мыла являются соли (обычно натриевые или калиевые) жирных кислот. Выпускается в твердом состоянии, жидком, а также в виде порошка и гранул. Хозяйственное мыло является средством для дезинфекции предметов личной гигиены: расчесок, зубных щеток.

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