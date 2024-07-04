Большинство коммерческих продуктов много обещают, но мало дают. Но это можно изменить.

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Что будет, если смешать моющее средство для мытья посуды с солью / Фото: скриншот с видео

Уборка - часто неприятная, но необходимая задача, но вы можете значительно упростить себе это занятие, использую хитрый трюк с моющим средством.

Как усилить магазинное средство для мытья посуды?

Большинство коммерческих продуктов много обещают, но мало дают. Они стоят дорого и часто содержат химикаты, которые не приносят пользы ни окружающей среде, ни нашему здоровью.

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Некоторые хозяйки придумали, как усилить магазинное средство для мытья посуды - вам поможет соль и сода, пишет tips and tricks. Звучит необычно, но это сочетание создаст чистящую смесь, которая не только эффективна, но и безопасна для вашего кошелька.

Смешайте 100 мл мыла со 100 мл воды, добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку пищевой соды. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Переложите эту смесь в пустую бутылку из-под моющего средства.

Что такое Tips and Tricks? Tips and Tricks — один из крупнейших брендов в своей нише, входящий в состав голландской медиакомпании WeBlog Media. Веб-сайт и страница в Facebook посещают тысячи посетителей каждый день. Ресурс публикует лайфхаки и хитрости, которыми люди делятся в сети.

Как это работает

Абразивная текстура соли в сочетании с чистящими свойствами посудного мыла делает эту смесь эффективной для удаления стойких пятен. Ее можно использовать на тканях, коврах и твердых поверхностях.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

Моющее средство известно своей способностью удалять жир, а в сочетании с солью оно становится еще более эффективным. Таким образом, смесь идеально подходит для борьбы с жирными кухонными поверхностями, варочными панелями и решетками.

Свежий запах посудного мыла в сочетании со способностью соли поглощать запахи помогает дезодорировать и освежать помещения. Это делает смесь полезной для мест, где задерживаются запахи, или мусорных баков.

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