Что будет, если смешать моющее средство для мытья посуды с солью

Уборка - часто неприятная, но необходимая задача, но вы можете значительно упростить себе это занятие, использую хитрый трюк с моющим средством.
Как усилить магазинное средство для мытья посуды?
Большинство коммерческих продуктов много обещают, но мало дают. Они стоят дорого и часто содержат химикаты, которые не приносят пользы ни окружающей среде, ни нашему здоровью.
Некоторые хозяйки придумали, как усилить магазинное средство для мытья посуды - вам поможет соль и сода, пишет tips and tricks. Звучит необычно, но это сочетание создаст чистящую смесь, которая не только эффективна, но и безопасна для вашего кошелька.
Смешайте 100 мл мыла со 100 мл воды, добавьте 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку пищевой соды. Все хорошо перемешайте до однородной массы. Переложите эту смесь в пустую бутылку из-под моющего средства.
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Как это работает
Абразивная текстура соли в сочетании с чистящими свойствами посудного мыла делает эту смесь эффективной для удаления стойких пятен. Ее можно использовать на тканях, коврах и твердых поверхностях.
Моющее средство известно своей способностью удалять жир, а в сочетании с солью оно становится еще более эффективным. Таким образом, смесь идеально подходит для борьбы с жирными кухонными поверхностями, варочными панелями и решетками.
Свежий запах посудного мыла в сочетании со способностью соли поглощать запахи помогает дезодорировать и освежать помещения. Это делает смесь полезной для мест, где задерживаются запахи, или мусорных баков.
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