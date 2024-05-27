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Как правильно мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибки

Юлия Закрепа
27 мая 2024, 19:21
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Посудомоечные машины есть почти у большинства населения, однако эксперт рассказал, что большинство людей использовали прибор неправильно.
Как правильно мыть посуду в посудомойке: эксперт раскрыл серьезные ошибки
Что нельзя мыть в посудомоечной машине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash

Эксперт по посудомоечным машинам Эндрю Лафлин рассказал, что оказывается все это время люди неправильно пользовались посудомойкой и могли иметь дорогостоящие проблемы.

Мытье кастрюль и сковородок вручную часто очень утомительно. Если вы когда-нибудь мыли посуду в раковине, которая наполнена мылом и остатками пищи, пока ваши друзья продолжают угощаться за столом, вы наверняка думали о том, чтобы инвестировать в посудомоечную машину, передает издание Mirror.

"Я никогда не промываю тарелки, просто выскребаю пищевые отходы в контейнер и складываю их в машину. Это будет предварительное мытье посуды, как часть его цикла, поэтому мыть ее вручную - это просто пустая трата воды", - рассказал эксперт в недавнем видео TikTok.

видео дня

Эксперт также добавил, что то, как вы располагаете посудомоечную машину, также важно, чтобы убедиться, что все получается безупречно.

"Я всегда ставлю тарелки грязной стороной внутрь, а миски и сковородки - вниз, потому что отсюда стекает вода. Стоит оставлять пространство между грязной посудой, чтобы вода могла циркулировать", - добавил Лафлин.

Еще один способ, как можно сэкономить деньги при пользовании посудомоечной машиной - убедиться, что она заполнена перед началом цикла, иначе вы платите за горячую воду, чтобы просто плескаться вокруг полупустой машины. Известно, что некоторые приборы имеют возможность работать в режиме половины загрузки, тогда как другие модели могут смыть излишки пищи без полной очистки посуды, чтобы предотвратить образование неприятных запахов.

Однако, по словам Лафлина, перегружать машину категорически запрещено. Он также рекомендует ставить наиболее грязную посуду, например, противень для жарки, позади нижней полки, ведь там давление и температура воды самая высокая.

Смотрите видео о том, как правильно мыть посуду в посудомойке:

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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