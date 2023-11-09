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Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

Юрий Берендий
9 ноября 2023, 04:00
Женщина призналась, что никогда не знала, что конкретный отсек в посудомоечной машинке был причиной того, что ее посуда никогда не была чистой.
Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи
Женщина рассказала как отчистить посудомойку от грязи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Когда дело доходит до бытовой техники, посудомоечная машина может значительно облегчить жизнь и сэкономить время на мытье посуды. Однако одна женщина начала замечать, что ее посуда после мытья становится не такой чистой, как она надеялась, пока не догадалась, что в посудомоечной машине есть специальный отсек, который нужно держать в чистоте. Об этом пишет издание Mirror.

Она задавалась вопросом, почему посудомоечная машина подводит ее после каждого мытья, но потом поняла, что для того, чтобы посуда оставалась чистой, она должна держать ее в чистоте внутри, и "захлебнулась", когда увидела внутреннюю часть фильтра.

Пользовательница TikTok из США под ником beannina4 объяснила, что ее тарелки остаются грязными независимо от того, сколько раз она их мыла - и только тогда поняла, что на самом деле виновата не посудомоечная машина. Она поняла, что для того, чтобы посудомойка работала должным образом, ей необходимо провести глубокую очистку прибора.

видео дня

Делясь своим открытием в TikTok, она сказала: "Неужели я единственная, кто никогда не знал, что нужно проводить глубокую очистку посудомоечных машин?" Она вытащила фильтр из посудомоечной машины, показав, что он покрыт грязью, и добавила: "вот что я нашла. Это было так отвратительно, что каждый раз, когда я думаю о том, что я мыла в этом посуду, меня буквально тошнит".

Смотрите видео о том, как нужно чистить посудомоечные машины:

"Я даже не знала, что этот фильтр существует, и что мы должны глубоко чистить его каждый месяц", - призналась она и задавалась вопросом, чистили ли арендаторы ее квартиры до нее фильтр. Затем она воспользовалась возможностью, чтобы поделиться тем, как она теперь чистит свой прибор, и сообщила своим подписчикам о новой процедуре очистки.

Теперь, когда она признает, что ее посудомоечная машина "работает в миллион раз лучше" и что она "пахнет намного чище", Бин подчеркивает, что она замачивает фильтр в горячей мыльной воде и использует небольшую щетку для чистки. Затем она использует белый уксус и пищевую соду, чтобы очистить внутреннюю часть стиральной машины.

Она также добавляет, что наполняет контейнер белым уксусом, помещает его в посудомоечную машину и запускает цикл, чтобы очистить внутреннюю часть - напоминая людям "не забывайте чистить посудомоечную машину", и делает это раз в месяц.

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