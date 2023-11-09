Это нужно делать ежемесячно: женщина рассказала, как очистить посудомойку от грязи

Когда дело доходит до бытовой техники, посудомоечная машина может значительно облегчить жизнь и сэкономить время на мытье посуды. Однако одна женщина начала замечать, что ее посуда после мытья становится не такой чистой, как она надеялась, пока не догадалась, что в посудомоечной машине есть специальный отсек, который нужно держать в чистоте. Об этом пишет издание Mirror.
Она задавалась вопросом, почему посудомоечная машина подводит ее после каждого мытья, но потом поняла, что для того, чтобы посуда оставалась чистой, она должна держать ее в чистоте внутри, и "захлебнулась", когда увидела внутреннюю часть фильтра.
Пользовательница TikTok из США под ником beannina4 объяснила, что ее тарелки остаются грязными независимо от того, сколько раз она их мыла - и только тогда поняла, что на самом деле виновата не посудомоечная машина. Она поняла, что для того, чтобы посудомойка работала должным образом, ей необходимо провести глубокую очистку прибора.
Делясь своим открытием в TikTok, она сказала: "Неужели я единственная, кто никогда не знал, что нужно проводить глубокую очистку посудомоечных машин?" Она вытащила фильтр из посудомоечной машины, показав, что он покрыт грязью, и добавила: "вот что я нашла. Это было так отвратительно, что каждый раз, когда я думаю о том, что я мыла в этом посуду, меня буквально тошнит".
Смотрите видео о том, как нужно чистить посудомоечные машины:
@beannina4 take this as your sign!! #dishwasher#dishwasherhack#cleaning#cleantok#deepclean#lifehacks#storytime#fyp#foryou#longervideos♬ original sound - bean
"Я даже не знала, что этот фильтр существует, и что мы должны глубоко чистить его каждый месяц", - призналась она и задавалась вопросом, чистили ли арендаторы ее квартиры до нее фильтр. Затем она воспользовалась возможностью, чтобы поделиться тем, как она теперь чистит свой прибор, и сообщила своим подписчикам о новой процедуре очистки.
Теперь, когда она признает, что ее посудомоечная машина "работает в миллион раз лучше" и что она "пахнет намного чище", Бин подчеркивает, что она замачивает фильтр в горячей мыльной воде и использует небольшую щетку для чистки. Затем она использует белый уксус и пищевую соду, чтобы очистить внутреннюю часть стиральной машины.
Она также добавляет, что наполняет контейнер белым уксусом, помещает его в посудомоечную машину и запускает цикл, чтобы очистить внутреннюю часть - напоминая людям "не забывайте чистить посудомоечную машину", и делает это раз в месяц.
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