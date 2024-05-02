Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

Если любимая чашка упала на пол и треснула или любимая тарелка немного надбилась, то может возникнуть соблазн не выбрасывать их так сразу, а еще попользоваться ими какое-то время. Но древние приметы говорят о том, что так делать не стоит, ведь есть риск навлечь на себя беду.
Почему нельзя пить из разбитой кружки? Издавна считается, что так нельзя делать, ведь такие действия могут привести к несчастью.
Более того, такую посуду нельзя не только использовать в быту, но и держать дома. Считается, что стоит сразу избавляться как от побитой, так и от треснувшей посуды. Но перед тем, как ее выбросить, советуют побить ее дома на мелкие кусочки.
Такую посуду нужно выбросить, потому что, как считается в народе, она с помощью трещин будет поглощать в себя счастье и успех, и при этом также будет накапливать зло и притягивать много неприятностей.
Поэтому, избавившись от треснувшей или побитой посуды, можно нейтрализовать ее негативное воздействие на всех, кто живет в доме. То же самое касается надколотых или очень старых предметов посуды, ведь считается, что они также накапливают негативную энергетику.
Почему нельзя пить из кружки со сколом
Но есть и чисто научная причина, которая объясняет, можно ли пить из кружки с трещинами или есть из любой надбитой посуды. Не стоит этого делать. Наверное, каждый, кто имел дело с такой посудой, замечал, что в трещинках и на надломленных местах материал со временем может потемнеть. Керамика является пористым материалом, и в месте скола она начинает взаимодействовать с водой и влагой. Как следствие это место становится идеальным для развития бактерий.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Вас также может заинтересовать:
- Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка
- Нужно найти коньки за 8 секунд: загадка на проверку внимательности
- Не каждый найдет 5 скрытых объектов за 15 секунд: сложная загадка на внимательность
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред