Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды: о какой беде предупреждают древние приметы

В приметах объясняется, почему нельзя держать дома посуду со сколами, трещинами или частично побитую.

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Почему нельзя пить и есть из разбитой посуды/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Если любимая чашка упала на пол и треснула или любимая тарелка немного надбилась, то может возникнуть соблазн не выбрасывать их так сразу, а еще попользоваться ими какое-то время. Но древние приметы говорят о том, что так делать не стоит, ведь есть риск навлечь на себя беду.

Почему нельзя пить из разбитой кружки? Издавна считается, что так нельзя делать, ведь такие действия могут привести к несчастью.

Более того, такую посуду нельзя не только использовать в быту, но и держать дома. Считается, что стоит сразу избавляться как от побитой, так и от треснувшей посуды. Но перед тем, как ее выбросить, советуют побить ее дома на мелкие кусочки.

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Такую посуду нужно выбросить, потому что, как считается в народе, она с помощью трещин будет поглощать в себя счастье и успех, и при этом также будет накапливать зло и притягивать много неприятностей.

Поэтому, избавившись от треснувшей или побитой посуды, можно нейтрализовать ее негативное воздействие на всех, кто живет в доме. То же самое касается надколотых или очень старых предметов посуды, ведь считается, что они также накапливают негативную энергетику.

Почему нельзя пить из кружки со сколом

Но есть и чисто научная причина, которая объясняет, можно ли пить из кружки с трещинами или есть из любой надбитой посуды. Не стоит этого делать. Наверное, каждый, кто имел дело с такой посудой, замечал, что в трещинках и на надломленных местах материал со временем может потемнеть. Керамика является пористым материалом, и в месте скола она начинает взаимодействовать с водой и влагой. Как следствие это место становится идеальным для развития бактерий.

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