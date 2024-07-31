Точно не из собак: из чего делают хозяйственное мыло - секрет известного средства

Несмотря на широкий выбор современных моющих средств, многие каждый раз возвращаются к знакомому кусочку мыла, который помогает в хозяйстве. Поэтому Главред рассказывает, как сейчас делают хозяйственное мыло.
Что входит в состав хозяйственного мыла
Бруски этого мыла изготавливаются из растительных и животных жиров. Среди компонентов в составе хозяйственного мыла также:
- бензойная и винная кислота;
- глицерин;
- вода;
- хлорид натрия.
Наименование "хозяйственное", это средство получило из-за универсальности. Однако, несмотря на доступность, оно имеет выдающиеся свойства, делающие его незаменимым.
Кроме того, мыло обладает высокими свойствами очистки, способно бороться с микробами и бактериями. Оно гипоаллергенное и безопасное для окружающей среды.
Какие животные жиры в хозяйственном мыле
Основой этого незаменимого средства является мыльный клей, который получают путем переплавки жиров. Подходят для этого: бараний, свиной, рыбий и говяжий жиры.
Что означает 72% на хозяйственном мыле
На настоящем хозяйственном мыле всегда есть цифры - 65, 70 или 72. Многие не догадываются, для чего они нужны, но именно они указывают на процент содержания жирных кислот. Чем больше цифра на куске хозяйственного мыла, тем лучше оно справляется с грязью и инфекцией.
Если вы выбираете хозяйственное мыло для стирки и уборки, отдавайте предпочтение темному мылу с 72-78%. Такое средство лучше мылится и эффективно отстирывает или удаляет различные виды загрязнений.
Кроме того, некоторые современные производства выпускают продукт с низким процентом жиров (до 62%). В таком случае маркировка отсутствует.
Почему говорят что мыло делают из собак
Слухи о том, что хозяйственное мыло делают из собак зародились еще в советское время. Тогда люди рассказывали друг другу, что хозяйственное мыло варят из жира отловленных бездомных собак и кошек. Но эта информация не соответствует действительности. На это есть как минимум две очевидные причины: во-первых, их сало и жир не совсем того состава и качества, что нужны для мыловарения, а во-вторых, что гораздо важнее, - количество жира в них минимально, что делает процесс убыточным.
Мифы о хозяйственном мыле - видео:
Что известно о мыле?
Мыло - растворимое в воде моющее вещество; основным компонентом мыла являются соли (обычно натриевые или калиевые) жирных кислот. Выпускается в твердом состоянии, жидком, а также в виде порошка и гранул. Хозяйственное мыло является средством для дезинфекции предметов личной гигиены: расчесок, зубных щеток.
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