Точно не из собак: из чего делают хозяйственное мыло - секрет известного средства

Наименование "хозяйственное", это средство получило из-за универсальности и свойств, делающих его незаменимым.

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Из чего делают хозяйственное мыло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Несмотря на широкий выбор современных моющих средств, многие каждый раз возвращаются к знакомому кусочку мыла, который помогает в хозяйстве. Поэтому Главред рассказывает, как сейчас делают хозяйственное мыло.

Что входит в состав хозяйственного мыла

Бруски этого мыла изготавливаются из растительных и животных жиров. Среди компонентов в составе хозяйственного мыла также:

бензойная и винная кислота;

глицерин;

вода;

хлорид натрия.

Наименование "хозяйственное", это средство получило из-за универсальности. Однако, несмотря на доступность, оно имеет выдающиеся свойства, делающие его незаменимым.

Кроме того, мыло обладает высокими свойствами очистки, способно бороться с микробами и бактериями. Оно гипоаллергенное и безопасное для окружающей среды.

Какие животные жиры в хозяйственном мыле

Основой этого незаменимого средства является мыльный клей, который получают путем переплавки жиров. Подходят для этого: бараний, свиной, рыбий и говяжий жиры.

Что означает 72% на хозяйственном мыле

На настоящем хозяйственном мыле всегда есть цифры - 65, 70 или 72. Многие не догадываются, для чего они нужны, но именно они указывают на процент содержания жирных кислот. Чем больше цифра на куске хозяйственного мыла, тем лучше оно справляется с грязью и инфекцией.

Если вы выбираете хозяйственное мыло для стирки и уборки, отдавайте предпочтение темному мылу с 72-78%. Такое средство лучше мылится и эффективно отстирывает или удаляет различные виды загрязнений.

Кроме того, некоторые современные производства выпускают продукт с низким процентом жиров (до 62%). В таком случае маркировка отсутствует.

Почему говорят что мыло делают из собак

Слухи о том, что хозяйственное мыло делают из собак зародились еще в советское время. Тогда люди рассказывали друг другу, что хозяйственное мыло варят из жира отловленных бездомных собак и кошек. Но эта информация не соответствует действительности. На это есть как минимум две очевидные причины: во-первых, их сало и жир не совсем того состава и качества, что нужны для мыловарения, а во-вторых, что гораздо важнее, - количество жира в них минимально, что делает процесс убыточным.

Мифы о хозяйственном мыле - видео:

Что известно о мыле? Мыло - растворимое в воде моющее вещество; основным компонентом мыла являются соли (обычно натриевые или калиевые) жирных кислот. Выпускается в твердом состоянии, жидком, а также в виде порошка и гранул. Хозяйственное мыло является средством для дезинфекции предметов личной гигиены: расчесок, зубных щеток.

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