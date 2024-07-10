Эксперты призвали не мыть окна в солнечный день: в чем причина

Эксперты по мытью окон предупреждают владельцев домов и квартир о том, что мытье окон летом может привести к появлению разводов и следов.

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Почему нельзя мыть окна днем - как помыть окна без разводов / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Солнечный сухой день может показаться идеальным временем для тщательного мытья окон, но это не так. Эксперты компании Plan-it Windows Ltd поделились удивительной причиной, почему мытье окон в летний день может быть не лучшей идеей, сообщает Express.

По словам экспертов, мытье окон в солнечный день может привести к появлению разводов и следов, в результате чего они будут выглядеть хуже, чем до мытья.

"В солнечную погоду окна нагреваются и действуют как проводник тепла. Как следствие, любая вода или моющий раствор быстро испаряется, оставляя после себя разводы и следы, из-за чего окна выглядят хуже, чем были до мытья", - сказали эксперты. видео дня

По их словам, мытье окон в яркий солнечный день может показаться прекрасной возможностью сделать все как можно быстрее, но все происходит наоборот.

"Солнечное тепло не только слишком быстро высушивает окна, но и ускоряет высыхание моющих средств, что затрудняет достижение кристально чистого блеска, которого мы хотим достичь. Если у вас нет другого выбора, кроме как мыть окна в солнечный день, хорошо подумайте об этом. Работайте небольшими участками, чтобы предотвратить преждевременное высыхание мыльной пены на стекле. Это тщательный процесс, как рисование маленькими мазками, чтобы сохранить контроль и качество", - советуют они.

Эксперты также отметили, что тем, кто планирует мыть окна в солнечный день, также нужно учитывать время высыхания.

Полироль и мыло, применяемые во время мытья, быстро высыхают на жаре, что оставляет очень мало времени для удаления продуктов с помощью скребка или тряпки.

"Это гонка с неумолимой солнечной жарой", - добавляют эксперты.

Вместо этого, владельцам домов следует мыть окна в пасмурный день или рано утром, когда температура воздуха ниже.

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