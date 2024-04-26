Как быстро отмыть окна перед Пасхой: мегапростой способ с газетами

Попрощайтесь с мутными, испещренными окнами этой весной с помощью проверенного способа, для которого понадобятся всего две вещи.

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Как быстро помыть окна перед Пасхой - мытье окон без разводов / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Солнце начинает наконец-то выходить, и оно проливает свет на вашу грязную дверь во внутренний дворик... Мытье стекол - это настоящий кошмар: даже самое современное моющее средство, которое стоит копейки, может оставить ваши окна и двери мутными и разводами. Но нанять профессионального мойщика окон - это роскошь, которую многие британцы не могут себе позволить сейчас, во время кризиса, связанного с повышением стоимости жизни, сообщает Mirror.

К счастью, один эксперт по бытовой химии нашел гениальное решение, как сделать ваши двери во внутреннем дворике "блестящими" и в то же время сохранить ваш банковский баланс. На самом деле, у вас, наверное, уже есть и то, и другое дома.

"Газетные волокна естественно поглощают влагу и имеют тонкую текстуру, что делает их идеальными для достижения безупречной чистоты стекла. По сравнению с обычными тряпками и бумажными полотенцами, газета превосходит их, поскольку практически не оставляет следов, что позволяет каждый раз достигать безупречного блеска", - говорит Майлз Робинсон из Value Doors.

Эксперт рекомендует приготовить моющий раствор из белого уксуса и воды и "щедро" разбрызгать его на стекло. Затем смять газету и протереть окна "круговыми движениями".

"Чернила на газете - это бонус, который поможет удалить пятна и достичь безупречного результата. Наконец, возьмите свежий кусок сухой газеты, чтобы отполировать стекло, что значительно усилит блеск. Это финальный штрих, который имеет решающее значение", - добавляет Робинсон.

Смотрите видео о том, как отмыть окна с помощью газет:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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