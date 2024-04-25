Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

В своем аккаунте в TikTok повар Александр поделился лайфхаком, который навсегда избавит вас от горелого мяса.

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Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео

Сезон шашлыков и блюд на мангеле в самом разгаре, но незнание простых хитростей может испортить не только блюдо, но и весь отдых.

В своем аккаунте в TikTok повар Александр поделился лайфхаком, который навсегда избавит вас от горелого мяса.

"8 лет работаю на кухне, иногда жарю мясо. Показываю вам лайфхак, чтобы мясо не горело. Вам будет нужна обычная кухонная соль", - поделился мужчина.

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Далее он нарал в руку соли и посыпай ей угли. Блогер предупредил, что она может "стрелять", поэтому к мангалу пока лучше не приближаться.

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел / Фото: скриншот с видео

"Перед тем, как жарить шашлык нужно посыпать угли солью. Шашлык не будет гореть, а вы забудете о бутылке с водой", - пояслил он.

Смотрите видео о том, как сделать так, чтобы шашлык не горел:

Почему соль не дает гореть углям?

Зачем сыпать соль на угли? Дело в том, что крупинки соли будут нагреваться, щелкать и даже вылетать.Только когда процесс остановится, помещаем мясо на мангал.

Нагретая соль служит для поддержания температурного режима, помогает исключить разгорание пламени, впитывает капли мясного жира и снижает количество вылетающего пепла.

TikTok TikTok ("ТикТок") — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится всё более популярной в других странах, став одним из наиболее быстрорастущих и скачиваемых приложений, пишет Википедия.

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