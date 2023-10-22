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Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

Сергей Кущ
22 октября 2023, 15:52 обновлено 22 октября, 15:52
Для идеального шашлыка подходит далеко не все мясо.
Какое мясо не подходит для шашлыка
Какое мясо не подходит для шашлыка / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Шашлык - одно из наиболее популярных блюд на гриле или мангале, но для того, чтобы насладиться вкусом и нежностью мяса, важно знать, как правильно выбрать мясо для шашлыка.

Шашлык из баранины

Изначально этот вид мяса начали использовать на Востоке. Баранина считается более полезной по сравнению с другими видами мяса, так как не содержит холестерина, но выбирать для шашлыка нужно вырезку или корейку, так как они считаются самыми нежными частями баранины. Однако некоторые предпочитают заднюю часть или спинную часть с рёбрами.

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Шашлык из свинины

Многие знают, что идеальным вариантом для шашлыка считается ошеек. Также подходит мясо вдоль хребта, но при этом следует удалить излишнее сало. Для любителей также подходит корейка и ребрышки. Не стоит пробовать готовить шашлык из окорока или лопатки - это потребует особого мастерства и опыта, чтобы получить вкусный и сочный результат.

Шашлык из курицы

Мясо курицы - наиболее экономичный и быстрый вариант для приготовления шашлыка. Грудка имеет больше мяса, но она может стать сухой, поэтому является плохим вариантом, а вот бедра и голени являются наилучшим выбором для приготовления шашлыка из курицы.

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