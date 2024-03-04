Как помыть пластиковые окна без разводов: простой и полезный совет для хозяек

Вы узнаете, какое средство для мытья окон не оставляет разводов и лишних следов, когда попробуете применить раствор с водой и кондиционером для белья.

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Что добавить в воду, чтобы не было разводов на стекле, а окна засияли до блеска / Скриншот YouTube

Каждой хозяйке хорошо известно, что помыть окна бывает не самой легкой задачей. Даже тщательное вымывание часто приводит к разводам, которые, как не оттирай, но все равно остаются. И возникает вопрос, что добавить в воду, чтобы не было разводов при мытье окон. Мы расскажем вам о простом средстве, которое можно сделать дома и применить для стеклянных дверей и окон.

Как быстро и качественно помыть окна без разводов

Приготовьте средство для мытья окон

Наберите в небольшой тазик литр воды и добавьте туда колпачок кондиционера для белья. Все тщательно перемешиваем, и раствор готов к применению. Заранее наденьте резиновые перчатки, в них будет работать удобнее всего. Кондиционер не токсичный, однако руки лучше все-таки поберечь.

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Нанесите средство на окна

После этого смачиваем тряпку в приготовленном средстве и протираем им окна. Пыль и грязь достаточно легко смываются. Отмывать окна нужно простыми движениями без особых усилий.

Смываем средство с окна

Далее смываем моющее средство водосгоном или просто сухой тряпкой. Всех водяных разводов больше быть не должно.

Такой способ позволит тщательно отмыть окна от разводов, грязных пятен и следов.

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