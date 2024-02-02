Как быстро удалить супер клей с пальцев: способ, который поможет каждому

Многие хорошо знают, что сегодня суперклей практически незаменимая вещь в хозяйстве. При помощи клея можно сделать мелкие работы по дому, что-то скрепить и приделать. Однако он быстро засыхает, поэтому часто возникает вопрос, что делать, если супер клей склеил пальцы. Можно попробовать простой способ, которым мы с вами поделимся.
Чем отмыть супер клей с кожи
Для начала нужно взять глубокую тарелку с теплой водой. Смачиваем в ней пальцы и насыпаем на них одну чайную ложку соли.
После этого еще раз смачиваем пальцы и растираем соль на участках кожи с пальцев с клеем в течение 1 минуты. В принципе, больше тереть и не нужно, этого времени достаточно для того, чтобы соль вступила в реакцию с клеем и очистила пальцы.
На пальцах появляется белая паста. После этого моем пальцы в тарелке с водой и видим, как руки становятся чистыми.
Простой способ поможет вам быстро избавиться от проблемы, когда пальцы склеились от суперклея. Он помогает при незначительных проблемах, когда можно самому справиться. Однако если вы столкнулись с ситуацией, при которой кожа серьезно поражена, желательно обратиться в профильные учреждения, чтобы специалисты порекомендовали, как нужно действовать.
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