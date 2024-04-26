Хлеб будет свежим и пышным на 7 дней дольше: пекарь поделился простым секретом

Распространенная ошибка при хранении может привести к тому, что хлеб заплесневеет слишком быстро - эксперт рассказал о ключевых правилах хранения хлеба.

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Как сохранять хлеб свежим дольше - пекарь раскрыл гениальный секрет / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео YouTube

Буханка хлеба - один из самых распространенных продуктов питания, который можно найти в любом доме, но покупка новенькой буханки, а затем обнаружение того, что она покрылась плесенью уже через несколько дней, может разочаровать.

Однако, по словам одного из экспертов в области пищевых продуктов, заплесневелый хлеб может быть следствием неправильных методов хранения, а правильное хранение может продлить срок его годности до семи дней, сообщает Mirror.

Пекарь Маурицио Лео утверждает, что многие люди думают, что лучшее место для хранения хлеба - это холодильник, поскольку там хранится много других продуктов, чтобы сохранить их свежими как можно дольше. Но хранение хлеба в холодильнике - это катастрофа для буханки, и этого никогда нельзя делать.

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"Это очень важно, не храните хлеб в холодильнике. Это может показаться нелогичным, поскольку холодильник считается местом для хранения продуктов, но если вы положите его [хлеб - ред.] в холодильник, он зачерствеет быстрее, чем если хранить его при комнатной температуре", - отмечает пекарь.

Вместо этого Маурицио рекомендует использовать свой "любимый способ" сохранения свежести хлеба - заворачивать его в пищевые обертки из пчелиного воска. Многие пекари используют этот метод, поскольку он сохраняет хлеб мягким, но "не слишком мягким".

"Просто положите хлеб в обертку и плотно закройте ее. Обертка с пчелиным воском деформируется и обернет все уголки и щели хлеба, а тепло ваших рук придаст ей нужную форму", - добавляет он.

С возрастом хлеб начинает терять влагу, из-за чего черствеет. Однако, если хранить его в герметичном контейнере, на хлебе могут размножаться бактерии, что приводит к плесневению. Обертывание пчелиным воском помогает защитить хлеб, сохраняя его достаточно воздушным, чтобы он не задерживал влагу, а следовательно, дольше хранил его без плесени.

Полиэтиленовый пакет также можно использовать, если у вас действительно нет ничего другого под рукой. После того, как вы завернули хлеб, храните его в прохладном и сухом месте, подальше от солнечных лучей, например, в хлебнице.

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Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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