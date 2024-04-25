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Как сохранить морковь свежей на неделю дольше: хитрый лайфхак от кулинара

Руслана Заклинская
25 апреля 2024, 05:34
Многие из нас кладут морковь в ящик холодильника, не задумываясь над тем, что это не самый лучший способ ее хранения.
Как сохранить морковь свежей на неделю дольше: хитрый лайфхак от кулинара
Простой лайфхак, который сохранит морковь свежей дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Часто люди кладут морковь в ящик холодильника, но это неправильный способ ее хранения, поскольку так она быстро испортится. Чтобы сохранить морковь свежей, ее нужно хранить в месте со стабильной температурой, а постоянное открывание или закрывание ящика может привести к быстрой порче.

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Морковь также нужно хранить во влажной среде, поскольку срок годности этого чувствительного овоща заканчивается, когда он теряет влагу и попадает в сухой холодильник. Поэтому кулинарный эксперт Теша Батлер поделилась простым методом хранения продуктов, который сохранит морковь "хрустящей и свежей" на неделю дольше, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

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По ее словам, лучший способ сохранить морковь свежей - измельчить ее, а затем поместить в герметичную банку с крышкой. Далее наполните банку водой, закрутите крышку сверху банки и поставьте морковь на полку в холодильнике.

"Я люблю использовать банки с широкой горловиной или старые банки с арахисовым маслом для хранения моей нарезанной моркови, но для хранения подойдет любой герметичный контейнер, который у вас есть. Важно полить морковь водой, чтобы она не высохла", - сказала Теша.

Этот метод помогает моркови поддерживать необходимый уровень влажности и температуру, поэтому морковь останется твердой и свежей. При хранении в воде морковь сохранится минимум неделю, но иногда может храниться гораздо дольше.

Обязательно меняйте воду в банке каждые несколько дней. Этот простой метод также хорош для хранения сельдерея.

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