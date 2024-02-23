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3 лучших способа растопить мед: каких методов следует избегать, чтобы сохранить пользу

Алёна Воронина
23 февраля 2024, 16:35
Натуральный мед со временем засахаривается. Но есть простые способы, как твердый мед сделать жидким и при этом сохранить всю пользу, которая в нем есть.
Мед
Как твердый мед сделать жидким / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Натуральный мед, который постоял несколько месяцев, засахаривается и становится густым. Это естественная и вполне объяснимая особенность этого продукта. Но мед в твердом виде потреблять уже неудобно, ведь в такой консистенции его трудно намазать на блины, добавить к сырникам или фруктам и тому подобное. В таком случае логично возникает вопрос, как размягчить затвердевший мед, что его было удобно использовать в пищу.

Давайте сначала разберемся, можно ли растопить мед в микроволновой печи. На самом деле не стоит этого делать. Насколько удобным не казался бы этот способ, но в микроволновке продукт нагревается до слишком большой температуры, что приводит к разрушению многих полезных составляющих меда. После такого разогрева вместо полезного продукта вы получите просто обычное лакомство.

Но что делать если мед загустел, чтобы довести его до более редкого состояния и при этом сохранить его пользу? Есть несколько простых способов.

видео дня

1. Как разогреть банку меда в теплой воде

Для этого нужно банку с медом поместить в емкость с теплой водой. Но не стоит перегревать мед выше температуры 40 градусов по Цельсию.

Если вы хотите воспользоваться таким способом, то стоит также обращать внимание на то, что чем меньше банка с медом, тем быстрее он разогреется. Поэтому лучше разогревать мед в меньших банках.

2. Как растопить мед на водяной бане

Нужно нагреть воду в кастрюле, накрыть кастрюлю плоской крышкой, а сверху поставить емкость с медом. Но при этом стоит следить за тем, чтобы мед не сильно перегревался – не стоит разогревать его до температуры свыше 40 градусов. Во время разогрева его можно помешивать.

3. Как разогреть мед на батарее

Также можно поставить мед для разогрева на батарею, но лишь в том случае, если она не очень горячая.

Есть еще один интересный способ сделать мед более жидким – положить в него дольку лимона. Но таким образом можно растопить лишь небольшое количество продукта – буквально несколько ложек. С большим количеством меда лимон не справится.

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