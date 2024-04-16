Как правильно разморозить сельдь: 3 лучших способа, которые сохранят пользу и вкус

Во время приготовления блюд многие люди, конечно, с радостью отдали бы предпочтение свежей, недавно выловленной рыбе. Но не всегда есть возможность использовать именно такую рыбу. Ведь в магазинах и супермаркетах обычно можно найти ее преимущественно в замороженном виде. И в таком случае естественно возникает вопрос, как ее правильно размораживать. Давайте разберемся, как размораживать сельдь и не делать при этом распространенных ошибок.
Известный украинский повар Евгений Клопотенко описал три безопасных способа, как разморозить рыбу.
1. Переложить в холодильник заранее
Один из самых распространенных способов, как размораживать сельдь и другие виды рыбы - это достать продукт из морозильной камеры и переложить в холодильник заранее. Если вы знаете, что утром будете готовить рыбу, то ее просто нужно вечером достать и переложить в холодильник - к утру она уже будет готова к приготовлению.
Но, конечно, такой способ не является "экстренным" - он подходит только в том случае, если вы заранее планируете, что будете потом готовить.
2. Размораживание в холодной воде
Нужно достать из морозилки сельдь или другую рыбу, которую вы будете готовить, и положить в кастрюлю с холодной водой. Если рыба в полиэтиленовом пакете, то его нужно оставить во время размораживания - не стоит доставать рыбу из него. Если же вы приобрели рыбу на вес, то положите ее в зип-пакет, выпустите из него воздух и дальше отправляйте в холодную воду. Если рыба имеет очень большие размеры, то стоит несколько раз во время размораживания менять холодную воду.
Такой способ будет быстрее, чем предыдущий, но всё равно потребует немного времени - от 30 минут до 1,5 часа.
3. Размораживание в микроволновке
Такой способ будет самым быстрым, но может повлиять на вкусовые качества продукта. Здесь уже нужно выбирать - если вам срочно нужно разморозить рыбу и уже прямо сейчас начать ее готовить, тогда можно воспользоваться таким способом, а если у вас в запасе есть немного больше времени, то возможно вам стоит воспользоваться одним из способов, которые описаны выше.
Итак, для размораживания рыбы в микроволновке нужно положить ее на тарелку и отправить в микроволновую печь, при этом выбрав режим размораживания. При этом во время размораживания не стоит далеко отходить от рыбы, ведь нужно будет время от времени выключать микроволновку, переворачивать рыбу и включать снова.
Что за рыба сельдь?
Сельдь – род рыбы семьи сельди. К этому роду принадлежит более 60 видов, распространённых в морях умеренного и жаркого, а отчасти и холодного пояса. Некоторые виды чисто морские и никогда не выходят в пресные воды, другие относятся к проходным рыбам и для нереста входят в реку. Пищу их составляют разные мелкие животные, особенно мелкие ракообразные. Сельдь населяет умеренные воды северного полушария и смежные моря Ледовитого океана, а в южном полушарии они живут у берегов Чили, пишет Википедия.
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