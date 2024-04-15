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Найти ошибки на картинке за 12 секунд смогут только люди с высоким IQ: сложная загадка

Алёна Воронина
15 апреля 2024, 21:43
Не всем удастся догадаться, где же именно спрятаны ошибки на рисунке.

Загадка, девушка.
Надо найти ошибки на картинке за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: Brightside, unsplash.com

Загадки, в которых нужно отыскать ошибки на картинке - это увлекательный способ проверить свою наблюдательность и внимательность к деталям.

В таких загадках нужно очень внимательно рассмотреть изображение и определить какие-то несовпадения или несоответствия за короткий промежуток времени. Обычно время, которое выделяется на разгадывание такой загадки, ограничено. И это еще больше усложняет задачу, ведь не каждому удастся отыскать правильный ответ очень быстро.

видео дня

В следующей загадке нужно найти сразу несколько ошибок, которые спрятаны на картинке с интересным сюжетом, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим рынок, где за одним из прилавков повар варит в кастрюле суп. Блюдо можно приобрести и сразу на месте съесть, чем и занимается женщина, которую мы видим справа. На прилавке напротив продавец взвешивает яблоки. Между прилавками беззаботно прогуливается собака.

Но что-то на этой картинке не так. Нужно очень быстро отыскать несколько ошибок.

При этом загадку надо разгадать всего за 12 секунд, что точно не каждому будет под силу. Придется приложить максимум усилий.

Загадка
Надо найти ошибки на картинке за 12 секунд / Brightside

Если вы можете быстро определить все ошибки, то это означает, что вы обладаете не только высоким IQ, но и исключительным вниманием к деталям. Ваша способность обнаруживать такие ошибки среди визуального шума многое говорит о вашем мастерстве и скорости мышления.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать все ошибки/ Brightside

Первая ошибка заключается в том, что повар варит суп на конфорке, под которой не зажжен огонь. Вторая ошибка - девушка ест суп вилкой. Третья ошибка - стрелка весов, на которых лежит много яблок, показывает 0.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой только люди с высоким IQ увидят букву на рисунке за 8 секунд. Буква спрятана среди синих точек, и заметить ее будет очень непросто.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти сову на дереве за 7 секунд. Сова настолько хорошо замаскирована, что увидеть ее будет очень непросто.

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