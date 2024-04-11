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Найти сову за 7 секунд сможет только самый внимательный: сложная оптическая иллюзия

Алёна Воронина
11 апреля 2024, 07:25
Сова настолько хорошо замаскирована, что увидеть ее будет очень непросто.

Загадка, сова
Надо найти сову на дереве за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: Reddit, unsplash.com

Оптические иллюзии, в которых нужно отыскать спрятанный объект, животное или человека, являются довольно непростыми для разгадывания. Обычно приходится прилагать немало усилий, чтобы выйти победителем из этой игры.

Но если регулярно тренироваться и разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно научиться щелкать их как орешки. Постоянная практика даст свой результат.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать сову на дереве, пишет jagranjosh.

Непросто будет заметить, где именно спрятана птичка, ведь она замаскировалась очень искусно. Придется хорошенько постараться, чтобы ее отыскать.

На картинке мы видим ствол дерева и ветки, которые его окружают. На первый взгляд может казаться, будто бы ничего, кроме дерева, на рисунке нет. Но это именно тот случай, когда не стоит доверять своему первому впечатлению, ведь где-то там точно спрятана сова.

Загадку нужно разгадать за ограниченное количество времени - всего за 7 секунд. Это еще больше усложнит задачу.

Загадка
Надо найти сову на дереве за 7 секунд/ Reddit

Нужно максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и проявить терпение, чтобы найти правильный ответ.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить сову/ Reddit

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить кота за 7 секунд. Непросто будет понять, где именно спрятался хитрый котик. Но если приложить усилия и проявить немного терпения, то можно выйти победителем из этой игры.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти карандаш за 12 секунд. Непросто будет понять, где именно спрятан карандаш. А в качестве бонуса для самых сообразительных на картинке нужно будет найти еще шесть различных объектов.

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