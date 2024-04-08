Найти карандаш за 12 секунд смогут лишь единицы: очень запутанная загадка

Непросто будет понять, где именно спрятан карандаш. А в качестве бонуса для самых сообразительных на картинке нужно будет найти еще шесть различных объектов.

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Надо найти карандаш за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, unsplash.com

Оптические иллюзии часто являются очень запутанными для разгадывания загадками. Для того, чтобы выйти победителем в этой игре, нужно иметь очень сильно обостренную внимательность и незаурядную наблюдательность.

Но в то же время такие загадки являются очень полезными для развития сообразительности и обострения внимательности. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень скоро можно заметить, насколько легче и проще это начинает удаваться с каждым разом.

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В следующей загадке нужно отыскать карандаш, который очень хорошо замаскирован, пишет jagranjosh.

Непросто будет заметить, где именно спрятан этот предмет. Придется приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем в этой игре.

Но при этом загадку нужно разгадать всего за 12 секунд, что делает задачу еще сложнее.

А для самых сообразительных также будет бонус: после того, как вы отыщете карандаш, нужно будет также найти еще пять других скрытых объектов и одно животное. Нужно будет найти черпак, листик, кухонную лопатку, кисточку, морковку и кита.

Надо найти карандаш за 12 секунд/ jagranjosh

Внизу мы оставили правильный ответ.

Непросто будет отыскать спрятанный карандаш/ jagranjosh

А где спрятаны еще шесть объектов, можно посмотреть здесь:

На рисунке также спрятаны черпак, листик, кухонная лопатка, кисточка, морковь и кит/ jagranjosh

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить собаку среди овец за 3 секунды. Собака нашла себе такой тайник, в котором заметить ее будет очень непросто.

Также мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд. Олень на самом деле прячется на виду, однако заметить его будет очень непросто по одной причине.

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