Найти карандаш за 12 секунд смогут лишь единицы: очень запутанная загадка

Оптические иллюзии часто являются очень запутанными для разгадывания загадками. Для того, чтобы выйти победителем в этой игре, нужно иметь очень сильно обостренную внимательность и незаурядную наблюдательность.
Но в то же время такие загадки являются очень полезными для развития сообразительности и обострения внимательности. Если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень скоро можно заметить, насколько легче и проще это начинает удаваться с каждым разом.
В следующей загадке нужно отыскать карандаш, который очень хорошо замаскирован, пишет jagranjosh.
Непросто будет заметить, где именно спрятан этот предмет. Придется приложить максимум усилий, чтобы выйти победителем в этой игре.
Но при этом загадку нужно разгадать всего за 12 секунд, что делает задачу еще сложнее.
А для самых сообразительных также будет бонус: после того, как вы отыщете карандаш, нужно будет также найти еще пять других скрытых объектов и одно животное. Нужно будет найти черпак, листик, кухонную лопатку, кисточку, морковку и кита.
Внизу мы оставили правильный ответ.
А где спрятаны еще шесть объектов, можно посмотреть здесь:
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить собаку среди овец за 3 секунды. Собака нашла себе такой тайник, в котором заметить ее будет очень непросто.
Также мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд. Олень на самом деле прячется на виду, однако заметить его будет очень непросто по одной причине.
Вас также может заинтересовать:
- Не каждый сможет найти кота за 3 секунды: лучшая проверка внимательности
- Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность
- Только люди с орлиным зрением найдут иголку за 12 секунд: чрезвычайная оптическая иллюзия
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред