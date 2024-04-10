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Непросто будет найти лицо художника на картине за 8 секунд: загадка на сообразительность

Алёна Воронина
10 апреля 2024, 07:25
Нужно отыскать, где именно спрятано лицо художника. Придется набраться терпения, чтобы найти правильный ответ.

Загадка
Надо найти лицо художника за 8 секунд/ Playbuzz

Оптические иллюзии являются достаточно сложными для разгадывания загадками. Они создаются настолько запутанными, что обычно для их разгадывания приходится собирать воедино всю свою внимательность и наблюдательность.

Но разгадывание подобных загадок помогает развить в себе полезные навыки, которые потом пригодятся в жизни. Таким образом можно хорошо натренировать свою внимательность и сообразительность.

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В следующей оптической иллюзии нужно найти лицо художника на нарисованной им картине, пишет jagranjosh.

На рисунке мы видим, как женщина стоит возле портрета. На первый взгляд может казаться, что на картинке есть всего два лица - женщины, которая стоит, и человека на портрете. Но не всё так просто. На самом деле где-то замаскировано лицо художника, которое не так легко заметить.

Задание нужно выполнить за ограниченное количество времени - всего за 8 секунд.

Загадка
Надо найти лицо художника за 8 секунд/ Playbuzz

Придется приложить усилия, чтобы заметить, где именно спрятано лицо художника. Но если приложить немного усилий и проявить терпение, то можно выйти победителем в этой игре.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет разгадать загадку/ Playbuzz

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти карандаш за 12 секунд. Непросто будет понять, где именно спрятан карандаш. А в качестве бонуса для самых сообразительных на картинке нужно будет найти еще шесть различных объектов.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти мышь за 8 секунд. Заметить очень хитрую мышку смогут только те люди, которые имеют очень обостренную внимательность.

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