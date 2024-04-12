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Только люди с высоким IQ увидят букву на рисунке за 8 секунд: сложная загадка

Алёна Воронина
12 апреля 2024, 14:30
Буква спрятана среди синих точек, и заметить ее будет очень непросто.
Загадка, девушка.
Надо найти букву на рисунке за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com/ua

Сложные оптические иллюзии очень часто поддаются не всем. Чтобы разгадать такую загадку, да еще и сделать это быстро, нужны незаурядные умения и очень обостренная внимательность.

Но если очень часто разгадывать такие загадки, то с каждым разом это будет удаваться всё быстрее и быстрее.

Оптические иллюзии станут отличным дополнением к проведению свободного времени после тяжелого рабочего дня, а также они будут помогать тренировать мозг выполнять логические задачи различной сложности и применять неординарное мышление.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать букву на рисунке с кругами, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим много кругов голубого цвета. На первый взгляд кажется, что все круги имеют одинаковые оттенки голубого цвета, но на самом деле это не так. Определенная часть кругов имеет немного отличный от других оттенок, и именно благодаря этому образуется спрятанная буква.

Не каждый сможет увидеть, какая именно буква спрятана на картинке. Нужна незаурядная внимательность, чтобы докопаться до истины. Буква очень хорошо замаскирована.

Но задание усложняется еще и тем, что его нужно выполнить всего за 8 секунд. Мало кому это будет под силу.

Загадка
Надо найти букву на рисунке за 8 секунд/ jagranjosh

Нужно максимально сосредоточиться на задании, не отвлекаться ни на что другое и разгадать загадку настолько быстро, как только вам удастся.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить букву/ jagranjosh

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой непросто будет найти лицо художника на картине за 8 секунд. Нужно отыскать, где именно спрятано лицо художника. Придется набраться терпения, чтобы найти правильный ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно заметить кота за 7 секунд. Непросто будет понять, где именно спрятался хитрый котик. Но если приложить усилия и проявить немного терпения, то можно выйти победителем из этой игры.

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