Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретом

Хлеб является одним из самых популярных продуктов в каждом доме, и довольно часто появляется соблазн закупить его побольше впрок, чтобы не пришлось потом снова бежать в магазин, когда он закончится. Но в таком случае есть риск столкнуться с проблемой возникновения плесени. Хлеб, который долго лежит, может заплесневеть или засохнуть.
Поэтому стоит обращать внимание на очень важный момент - условия хранения хлеба. Именно от них зависит, сколько времени он будет пригодным для употребления.
Блогер Катя Макль, которая на своей странице в TikTok @katya.mackle рассказывает о семейной жизни, рецептах, интерьере дома и лайфхаках, придумала простой, дешевый и эффективный способ, как сохранить хлеб от плесени, пишет The Mirror.
Чтобы хлеб во время хранения не плесневел, блогер добавляет в пакет, в котором его хранит, несколько кусочков сельдерея.
"Чтобы хлеб дольше сохранился, я использую сельдерей. Хлеб не высыхает и не плесневеет две-три недели", - рассказала Катя Макль.
@katya.mackle Reply to @bethann_louise here are some food preservation tips ?? #zerowaste#reducewaste#foodstorage#fridgeorganization#foodpreservation♬ Home - Edith Whiskers
Также она отметила, что использование сельдерея не меняет ни вкуса, ни запаха хлеба.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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