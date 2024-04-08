УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретом

Алёна Воронина
8 апреля 2024, 16:48
Есть ряд действенных вариантов, что делать, чтобы хлеб не цвел. Хозяйка рассказала об одном из самых эффективных методов - для этого понадобится популярный овощ

Хлеб, заплесневелый хлеб
Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, depositphotos.com/ua

Хлеб является одним из самых популярных продуктов в каждом доме, и довольно часто появляется соблазн закупить его побольше впрок, чтобы не пришлось потом снова бежать в магазин, когда он закончится. Но в таком случае есть риск столкнуться с проблемой возникновения плесени. Хлеб, который долго лежит, может заплесневеть или засохнуть.

Поэтому стоит обращать внимание на очень важный момент - условия хранения хлеба. Именно от них зависит, сколько времени он будет пригодным для употребления.

видео дня

Блогер Катя Макль, которая на своей странице в TikTok @katya.mackle рассказывает о семейной жизни, рецептах, интерьере дома и лайфхаках, придумала простой, дешевый и эффективный способ, как сохранить хлеб от плесени, пишет The Mirror.

Чтобы хлеб во время хранения не плесневел, блогер добавляет в пакет, в котором его хранит, несколько кусочков сельдерея.

"Чтобы хлеб дольше сохранился, я использую сельдерей. Хлеб не высыхает и не плесневеет две-три недели", - рассказала Катя Макль.

Также она отметила, что использование сельдерея не меняет ни вкуса, ни запаха хлеба.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

хлеб интересные новости
Реклама

Главное за день

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

17:48 Украина
Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

17:44 Украина
Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:40 Мир
Все главные новости

Популярное

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж 6491

Родные узнали с трудом: Анна Кошмал сменила имидж

«Преступницу ждет тюрьма»: Лолита замешана в мошеннической афере 1928

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина 1549

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

РФ собирает ударный кулак : превращает город-миллионник в серую зону – СМИ 1491

РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону" – СМИ

Последние новости

17:48

Штрафы до 59 тысяч гривен: какой будет ответственность за нарушение мобилизации

17:44

Минкульт оскандалился с передвижным цирком в списке "критически важных" компаний

17:18

Проект о мобилизации "застрял" в Комитете: депутат назвал причины

17:02

С Пугачевой вместе: стало известно, что случилось с Тамарой Гвердцители

16:48

Как сохранить хлеб от плесени с помощью одного овоща: хозяйка поделилась секретомВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:40

Сдача РФ территорий Украины: у Трампа ответили на "слив" СМИ "мирного плана"

16:19

РФ атаковала авиацией Сумы и Белополье: над городами поднялся дым, есть раненые

16:07

Возле Запорожской АЭС взорвался беспилотник: в ГУР рассказали об угрозах

15:57

Дополнительное ПВО и защита Харькова: Зеленский провел важное заседание Ставки

Реклама
15:54

Почему люди в Финляндии едят неочищенный картофельВидео

15:49

Сборную покинул, пошел воевать: на Херсонщине погиб известный спортсмен из Одессы

15:49

Одуванчики исчезнут на глазах: эксперты раскрыли "эффективный" способ их уничтожения

15:48

Опасно: почему нельзя использовать фонарик на телефоне

15:42

Россия выпустила по Украине ракеты: в одном из городов прогремели взрывыФото

15:13

"Отсидеться не удастся": генерал ВСУ дал тревожный прогноз насчет войны с РФ

15:12

Под Калининградом запылал русский ракетный корабль "Серпухов" - СМИ

15:09

Какую скрытую функцию имеет микроволновка: об этом мало кто догадывается

14:58

"Они голодали": Могилевская раскрыла подробности жизни ее дочерей до усыновления

14:45

Как быстро помыть жалюзи: советы, которые помогут облегчить жизнь хозяйкам

14:44

Бананы не будут чернеть дольше: женщина поделилась секретом, как сохранить их свежимиВидео

Реклама
14:39

Как убрать грибок на швах в ванной: народные средства, которые работают лучше магазинных

14:32

Неожиданное воссоединение: Цимбалару показала, как проводит время с бывшим мужем

14:24

Россияне прорвались еще на 3 километра от Авдеевки: в Bild раскрыли ситуацию на фронте

14:00

3 самых простых варианта, чем отмыть микроволновую печь внутри: техника будет сиять

13:22

В Воздушных силах оценили ракетный потенциал РФ: к чему готовиться украинцам

13:16

Как быстро и правильно разморозить рыбу: вкус и качество сохранится

13:00

Тяжелобольного Алена Делона поместили под усиленную опеку

12:54

"Будет, с кем похмелиться": Волочкова отдохнула в компании Таисии Повалий

12:51

Опозорила на всю РФ: путинистка Валерия унизила мужа Иосифа Пригожина

12:42

Когда в Украине ударит +25 градусов: синоптик назвала дату

12:36

Прогноз Таро на солнечное затмение 8 апреля 2024: Рыбам - риск, Овнам - изобилиеВидео

12:30

Сильный напор россиян в мае-июне: Гетьман раскрыл, что поможет удержать фронт

12:12

Три прически, которые сделают тонкие волосы объемнее: стилист поделилась техникойВидео

12:05

Почему ставят соль под кровать: ответ для многих станет открытием

11:59

Неизлечимо больная: молодая жена престарелого Петросяна сделала признание

11:54

Налог на недвижимость-2024: сколько придется платить за каждый квадрат жилья

11:41

Риск Третьей мировой войны в мире растет: Курт Волкер назвал важные условия

11:09

Розы "впечатлят цветением": мужчина назвал кухонные отходы, которые подпитают куст

11:06

Солнечное затмение 8 апреля 2024: Близнецам - покровитель, Львам - второй брак, Девам - деньгиВидео

10:59

Новый скандал: Потап в Германии пел на русском в пророссийском клубе

Реклама
10:54

Польза и вред редиски: почему и кому нужно есть корнеплод

10:49

"Сложно идентифицировать людей": в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных

10:42

Китайский гороскоп на завтра 9 апреля: Быкам - предательство, Собакам - судьбоносная встреча

10:14

Пытки, пьянство, вымогательство: в ISW рассказали о проблемах в рядах армии РФ

10:06

Зачем в СССР на самом деле массово сажали тополя: ответ знают единицы

09:59

Никогда не подведет: 4 самые верные породы собак

09:55

Церковный праздник 9 апреля: что запрещено делать на святого мученика Евпсихия

09:53

"Преступницу ждет тюрьма": Лолита замешана в мошеннической афере

09:41

Культ многодетности в России: дело Геббельса живетмнение

09:22

Грозит ли Украине блэкаут: Галущенко сказал, достигнет ли РФ целиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Лунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять