Какие 4 ошибки никогда нельзя делать со стиральными машинами: ответ эксперта

Не всем известно, что нельзя стирать в стиральной машине и вообще делать с такой техникой, чтобы не навредить ей.

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Эксперт сказала, какие 4 ошибки никогда нельзя делать со стиральными машинами/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Нередко во время использования стиральной машины мы можем совершать ряд ошибок и при этом даже не догадываться об этом. А некоторые ошибки могут быть достаточно критичными, и если их повторять регулярно, то со временем это может нанести непоправимый вред такой технике.

Эксперт по товарам и услугам для дома Натали Гитчинс рассказала о ряде вещей, которые нельзя делать со стиральной машиной, чтобы не навредить ей, пишет The Mirror. Такие ошибки могут нанести серьезный вред технике.

1. Непроверенные карманы

Непроверенные карманы одежды перед стиркой - это одна из самых больших ошибок. Если вместе с одеждой в стиральную машину попадут монеты или любые другие мелкие вещи, то они могут застрять в машинке и наделать серьезного вреда.

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2. Перегрузка барабана машинки

Стоит обращать внимание не только на то, сколько весит то количество одежды, которую вы кладете вместе в барабан машинки, но и на тип вещей. Например, большие пледы, халаты и полотенца во время стирки впитывают в себя много воды и становятся намного тяжелее. Это может привести к неравномерному вращению барабана, ведь вес будет несбалансирован.

3. Использование жесткой воды

Если машинка будет использовать жесткую воду, то внутри может накопиться известковый налет, что в худшем случае приведет к приостановке эффективной работы фильтра и сливного насоса.

"Многие люди, живущие в регионах с жесткой водой, не осознают, что это может привести к образованию известкового налета в стиральных машинах... Следите за тем, чтобы жесткая вода не повредила одежду. Обычно можно заметить, что белые вещи теряют свою белизну и становятся серыми или желтыми, а полотенца становятся жесткими и царапаются. Некоторые моющие средства содержат ингредиенты для смягчения воды - стоит проверить эту информацию на упаковке. Если ваши средства для стирки смягчают воду, то стоит добавить их немного больше", - рассказала Натали Гитчинс.

4. Игнорирование регулярной чистки машинки

Стиральную машину нужно регулярно чистить - очищать лоток для моющих средств каждые три месяца, запускать горячую очистку барабана. И тогда машинка будет работать исправно, а одежда будет иметь свежий запах.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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