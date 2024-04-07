Что поставить в свободный угол комнаты: 5 лучших идей, которые помогут создать уют

Есть немало вариантов, что поставить в угол комнаты, чтобы максимально полезно использовать это пространство.

https://glavred.info/lifehack/chto-postavit-v-svobodnyy-ugol-komnaty-5-luchshih-idey-kotorye-pomogut-sozdat-uyut-10556045.html Ссылка скопирована

Что поставить в свободный угол комнаты/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Большинство из нас стараются максимально рационально использовать каждую часть помещения. Особенно такой подход актуален в том случае, если жилье небольшого размера. Но часто углам комнат не уделяют особого внимания, ошибочно полагая, что там слишком мало места для размещения мебели или других вещей.

Но на самом деле есть немало ответов на вопрос, что поставить в угол комнаты, чтобы правильно использовать это свободное пространство себе на пользу.

Варианты, что можно поставить в пустой угол, зависят от его расположения, формы и свободной полезной площади.

видео дня

1. Комнатные растения

Можно подобрать какое-то отдельное комнатное растение, которому будет подходить та степень освещенности, которая есть в этом углу. Также можно поставить несколько вазонов на металлической подставке.

2. Ваза

Украсить угол может большая ваза. Можно подобрать такой аксессуар из любого материала - керамики, пластика, стекла и т.д. В вазу можно поставить как живые цветы, так и ветки деревьев или сухостой.

3. Настенный декор

Можно разместить на стенах в углу декор. Это может быть один или несколько элементов декора, подобранных по вашему вкусу и в соответствии с общим дизайном интерьера. Такие вещи можно как приобрести, так и сделать самостоятельно.

4. Камин или фонтан

Конечно, такие вещи нужно подбирать, учитывая общую обстановку в комнате - они должны "вписываться" в интерьер. При этом можно выбрать как настоящий камин, так и фальш-камин, электро- или биокамин.

5. Торшер

Можно также поставить торшер. Такой элемент прекрасно "впишется" в общую обстановку, если поставить его в углу возле дивана или кресла. Возле торшера можно разместить на стене картину, настенные часы или фотографию в рамке.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред