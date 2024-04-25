Как вывести пру**ков: убойный лайфхак навсегда избавит от тараканов

Тараканы являются одними из наиболее распространенных вредных насекомых. Они встречаются почти во всех уголках мира и доставляют людям множество проблем.
Пру**ками называют рыжих тараканов, которые распространены во многих регионах, причем этот вредитель особенно любит поселяться в жилищах человека. Известно, что пру**ки всеядные и питаются как остатками человеческой пищи, так и бумагой, тканями, кожей обуви или книжных переплётов и даже мылом.
- Как узнать где гнездо тараканов
- Чего бояться пру**ки
- Какой запах отпугивает пру**ков
- Как сделать чтобы тараканы ушли
- Смотрите видео - что делать, если таракан заполз в ухо:
Как узнать где гнездо тараканов
Издавна люди пытались бороться с тараканами-пру**ками, которые приходили в их дома. Народные способы выведения тараканов дают результат и не требуют особенных затрат. Однако для начала необходимо определить место, где поселились тараканы. На этом может указывать наличие остатков хитинового слоя, личинок чёрных пятен на мебели. Эти насекомые любят поселяться в темных углах кухонной мебели, а также под раковиной.
Чего бояться пру**ки
Если вы всерьез взялись за очистку дома от тараканов-пру**ков, стоит помнить о том, что их местоположение можно узнать, неожиданно включив свет в темное время суток. Тогда вы увидите, куда разбегаются тараканы, что может указать на гнездо вредителей. Если вы обнаружили место скопления тараканов, то их можно отпугнуть несколькими способами. Известно, что пру**ки боятся нескольких запахов:
- чеснока;
- багульника;
- жимолости.
Какой запах отпугивает пру**ков
Для того, чтобы избавиться от тараканов-пру**ков, вы можете использовать несколько запахов:
- чайное дерево;
- эвкалипт;
- мелисса;
- перечная мята;
- герань.
Как сделать чтобы тараканы ушли
Зачастую тараканы селятся в электроприборах, где их привлекает тепло. Важно очистить все труднодоступные места, а при необходимости разобрать прибор и удалить все следы пру**ков. Для этого рекомендуется намочить тряпку в слабом растворе уксуса, протереть все поверхности, где могут находится тараканы. Также поможет избавиться от тараканов распыление по периметру кухни моющего средства для посуды, или обычный белый перец, который нужно высыпать в гнездо пру**ков.
Смотрите видео - что делать, если таракан заполз в ухо:
Больше новостей:
- Чего боятся мошки в доме: лучшие способы избавиться от назойливых насекомых
- Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение
- Что делать, если в доме завелась моль: как найти гнезда и уничтожить насекомых
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред