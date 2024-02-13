Яд не нужен: как навсегда избавиться от мышей в доме и во дворе

В Сети появились несколько простых и нетоксичных способов, как навсегда избавиться от грызунов в собственном дворе.

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Как отогнать мышей от собственного дома / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Мыши и крысы могут атаковать не только ваш дом, но и сад. Они нежелательные гости где угодно, однако есть очень простой и безвредный метод, которые от них избавиться.

Независимо от того, насколько большим или маленьким может быть ваш сад, грызуны найдут место, где поселиться и размножаться. Это может стать серьезной проблемой, ведь они быстро размножаются и от них много вреда.

Если они начнут размножаться в вашем саду, есть вероятность, что они потом могут попасть в ваши дома, но эксперт по борьбе с вредителями поделился нетоксичными способами, чтобы уберечь ваши дома, передает издание Mirror.

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Эксперт рассказал об одном простом способе - разложить нарезанный лук вокруг своего сада, ведь крысы не любят лук, а запах может очень их отпугнуть. Однако, чтобы убедиться в эффективности, он рекомендовал каждые несколько дней менять его на свежий.

Замечательным способом отпугивания мышей является использование эфирных масел. Это самый безопасный и эффективный естественный способ избавиться от них.

"Мята перечная, эвкалипт и цитронелла являются отличными примерами эфирных масел, которые действенно отпугивают крыс. Сильный запах этих масел может легко убедить крыс. Просто смешайте выбранное эфирное масло в бутылке с пульверизатором. Смесь должна состоять из одной части эфирного масла и девяти частей воды. Затем распылите эту смесь по краям вашего сада и в любом месте, которое, по вашему мнению, является средой обитания крыс", - пояснил специалист.

Как и эфирные масла, аммиак, смешанный с водой в миске, может помочь отпугнуть грызунов резким запахом, но эксперт призвал людей быть осторожными, поскольку он может убить ваши растения, если миску опрокинут.

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